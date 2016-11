Zeman by mohl příští rok jet do Mexika, Vietnamu či Jižní Koreje

Praha - Prezident Miloš Zeman by v příštím roce mohl navštívit několik zemí Jižní a Střední Ameriky, Jižní Koreu nebo Vietnam. Chce se zúčastnit zahájení výstavy Expo Astana v Kazachstánu, summitu NATO nebo valného shromáždění OSN. Řekl to ředitel zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček. Program návštěv Zemana v zahraničí podle něj bude záležet na březnovém rozhodnutí prezidenta, zda se bude či nebude opětovně ucházet o prezidentský úřad.

Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

"Plán (cest) je dlouhý a otevřeně řeknu, že musí existovat v několika variantách v závislosti na tom, jak se rozhodne pan prezident v březnu příštího roku, čili bude kandidovat nebo nebude kandidovat," řekl Kmoníček. Program ovlivní i to, zda by se Zeman rozhodl před svou kandidaturou vést kampaň.

Zahraniční odbor by podle jeho ředitele rád na žádost podnikatelů uspořádal dlouhodobě odkládanou jihoamerickou cestu. Naposledy se měla uskutečnit v létě současně se zahájením olympijských her v Brazílii, byla ale odsunuta. Zvažovala se návštěva Mexika, Kolumbie a Kostariky.

Teoreticky Pražský hrad podle Kmoníčka uvažuje o cestě do Jižní Koreje, která by se "v ideálním případě" zkombinovala s návštěvou Vietnamu. "Co z toho se opravdu bude realizovat, je otevřené a závislé na tom, jaké bude rozhodnutí v březnu pana prezidenta," poznamenal. Dodal, že zcela jistě Českou republiku na jaře navštíví chorvatská prezidentka Kolinda Grabarová Kitarovičová a v červnu by se Zeman rád zúčastnil otevření výstavy Expo v Astaně. Svou přítomnost slíbil při návštěvě Kazachstánu tamnímu prezidentovi.

"Víme, že zcela jistě, kampaň nekampaň, kandiduji, nekandiduji, se prezident bude muset zúčastnit v první polovině roku summitu východního partnerství," poznamenal Kmoníček. Na jaře či v létě by také měl jet na "minisummit" NATO do Bruselu, na kterém by měl být i americký prezident Donald Trump. Počítá se i se Zemanovou zářijovou účastí na zasedání valného shromáždění OSN a v říjnu na summitu prezidentů visegrádské čtyřky na Slovensku.

Naopak není v plánu přítomnost českého prezidenta na summitu EU s africkými zeměmi v Pobřeží slonoviny. "To bude v listopadu, čili dva měsíce před prezidentskými volbami a měsíc po velkých volbách v České republice, takže tam budeme trošku zápasit, kdo tam pojede, protože není ani jasné, jestli v tom okamžiku budeme mít vládu," podotkl Kmoníček.

Zároveň by Pražský hrad rád přivítal ukrajinského prezidenta. "Ale to prostě záleží na vývoji, který není v našich rukách. To jsou rovnice o mnoha neznámých, které jsou často výsledkem řešení jiných sil, než jsou síly české," dodal šéf hradní diplomacie. Kmoníček také neví, zda Zeman na závěr svého prvního mandátu navštíví Rusko. "V téhle chvíli tam není žádný konkrétní termín nebo neprobíhá žádné konkrétní jednání," řekl s tím, že záležet bude mimo jiné na tom, jak se bude pod novým americkým prezidentem vyvíjet americko-ruská spolupráce.

Ještě letos v polovině prosince Zeman poletí do Portugalska.