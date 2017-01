Zeman je pro nový jaderný zdroj, uvedla po jednání s ním Škoda JS

Plzeň - Prezident Miloš Zeman by uvítal, aby se co nejrychleji rozhodlo o výstavbě nových energetických kapacit v českých jaderných elektrárnách a aby se na ní co nejvíc podílely české firmy. Uvedl to podle mluvčího plzeňské Škody JS Jana Stolára na dnešním setkání s vedením strojíren. Prezident firmu navštívil během své návštěvy Plzeňského kraje.

Fotogalerie 36 fotografií Prezident Miloš Zeman ve Škodě JSFoto: DENÍK/Milan Říský

"Při jednání podpořil hlavně jadernou energetiku. Uvedl, že je v Česku důležitý nový jaderný zdroj," uvedl předseda představenstva Škody JS Josef Perlík. Na setkání se zaměstnanci firmy pak prezident zopakoval svůj názor, že budoucností energetiky nejsou alternativní zdroje. Se stavbou jednoho jaderného bloku v Dukovanech a jednoho bloku v Temelíně s možností rozšíření na dva bloky v obou elektrárnách počítá předloni schválený Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR. Vládní výbor pro jadernou energetiku se zatím neshodl na formě financování nového jaderného bloku v Česku. Přečtěte si: Spor o Peroutku pokračuje. I dva roky po Zemanově projevu Podle finančního ředitele firmy JS Škoda Jana Kleisnera prezident slíbil politickou podporu rozvoji jaderné energetiky a průmyslu. "Bavili jsme se také o proexportních aktivitách, které jsou teď pro každou firmu velmi klíčové," uvedl Perlík. Cestou je podle něj podpora z pohledu financování i mezivládních vztahů. Firma má mimo jiné šanci účastnit se dostavby jaderné elektrárny v Jordánsku a dodávek služeb a prací pro íránskou elektrárnu Búšehr. Podle Perlíka bude záležet na tom, jak velký by to byl objem zakázky. Perlík prezidentovi na závěr návštěvy předal model tlakové nádoby reaktoru VVER 1000, který Škoda JS vyrobila pro jadernou elektrárnu Temelín, a to v měřítku 1:48. V době, kdy byl Zeman předsedou vlády, se rozhodlo o dokončení dvou bloků. Škoda JS s 1100 zaměstnanci utržila předloni 3,51 miliardy Kč, meziročně o 19 procent více. Hrubý zisk vzrostl o čtvrtinu na 108 milionů Kč. Export tvoří 60 procent ročních tržeb firmy. Nenechte si ujít: Prezident nevylučuje, že podá kárnou žalobu kvůli kauze Rath

Autor: ČTK