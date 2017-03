Zeman jede do Ameriky. O cestě se neví nic

Sněmovna by neměla zkoumat, zda se někdo dopustil daňového podvodu. Ke kauze ministra financí Andreje Babiše (ANO) to v televizi Barrandov dnes řekl prezident Miloš Zeman. Podle něj by se případným podezřením měla zabývat finanční policie. Rozhovory TV Barrandov chce dávat každý čtvrtek, nechce se ve své kampani totiž účastnit předvolebních diskusí.