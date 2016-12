Zeman jednal s tádžickým prezidentem o bezpečnosti či ekonomice

Praha - Prezident Miloš Zeman a tádžický prezident Imomali Rachmon dnes na Pražském hradě jednali o bilaterálních vztazích, ekonomické spolupráci nebo terorismu. Prezidenti to řekli na tiskové konferenci po vzájemném setkání. Odpoledne se Rachmon sejde v Kramářově vile s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Tádžický prezident Imomali Rachmon (vlevo) zahájil 1. prosince návštěvu České republiky setkáním se svým protějškem Milošem Zemanem (vpravo) na Pražském hradě.Foto: ČTK

Podle Zemana prezidenti jednali o mezinárodní situaci, rostoucím riziku islámského terorismu i o bilaterálních vztazích. Mluvili spolu i o ekonomické spolupráci. České firmy by podle něj mohly v Tádžikistánu uspět například v hydroenergetice. Poznamenal, že Tádžikistán má v této oblasti nevyužitý potenciál. Kdyby možnosti hydroenergetiky využil naplno, mohl by dodávat elektřinu pro širé okolí, řekl Zeman. Na rozvoji této oblasti by podle něj mohly profitovat například české firmy Patos nebo Energo-Pro.

Rachmon Česko označil za důležitého partnera v Evropě. "Máme široké možnosti vzájemné spolupráce," poznamenal. Země by podle něj mohly spolupracovat v ekonomice, obchodě, investicích, vzdělávání, turistice nebo bezpečnosti. Prezidenti podle něj mluvili i o rozvoji spolupráce v soukromém sektoru. "Vyzýváme české společnosti, aby využily své investiční a technologické možnosti. Jsme připraveni pro české společnosti vytvořit příznivé podmínky," řekl.

Dohoda o leteckých službách

Na závěr Rachmonovy návštěvy na Pražském hradě byla za přítomnosti obou prezidentů podepsána dohoda o leteckých službách, kterou podepsal ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a tádžický ministr zahraničí Sirodžidin Aslov.

Zeman se setkal s vládcem středoasijského Tádžikistánu v roce 2014 při cestě do střední Asie, i tehdy spolu mluvili o islámském terorismu. Rachmon je v čele země, která je považována za nejchudší z postsovětských republik a mimo jiné za tranzitní zemi pašeráků drog ze sousedního Afghánistánu, od roku 1992, kdy jako premiér převzal prezidentské pravomoci po Akbaršovi Iskandarovi. Ten rezignoval kvůli nepokojům.

Rachmon byl prezidentem zvolen v roce 1994 a pak znovu v letech 1999, 2006 a 2013. Západní státy volby opakovaně označovaly za netransparentní a zmanipulované. Západní obhájci lidských práv Rachmona stejně jako prezidenty dalších středoasijských republik obviňují z toho, že patří k nejrepresivnějším vůdcům na světě. Naposledy například tádžické úřady odejmuly akreditaci šesti novinářům Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL), podle redakce kvůli zprávě o prezidentově dceři Ruchšoně Rachmonové a jejím jmenování do vysoké funkce na ministerstvu zahraničí. Reportéři rádia dnes přišli na tiskovou konferenci na Hrad, protože se ale uskutečnila bez dotazů, otázku Rachmonovi položit nemohli.

Odpoledne bude s Rachmonem jednat Sobotka, podle úřadu vlády o rozvoji vztahů v ekonomické oblasti včetně zlepšení podnikatelského prostředí a o rozvojové pomoci. V pátek se s vůdcem středoasijského státu setká i předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).