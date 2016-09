Zeman kritizoval dárečky voličům, soustředil by se na investice

Praha – Prezident Miloš Zeman kritizoval dárečky, které rozdávají před krajskými volbami ministři z rozpočtu na příští rok voličům. V dnes zveřejněném předtočeném rozhovoru pro server iDNES.cz řekl, že by upřednostnil investice. Politici na investice nemyslí, protože nemají volební právo, uvedl Zeman.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

Kabinet v posledních týdnech v době vrcholící kampaně před říjnovými krajskými a senátními volbami například zvýšil platy státních zaměstnanců, lékařů a sester či učitelů. Koaliční partneři se shodli i na zlepšení podmínek důchodců, kteří by si měli přilepšit o 300 korun měsíčně.

Zeman v pořadu iDNES.cz Rozstřel řekl, že ho těší ekonomický růst z minulého roku, vidí ale varovné signály, například pokles ve stavebnictví. „Konjunktura může brzo skončit. Snažil bych se, aby si česká ekonomika udržela dobrou kondici," řekl. Jako nutné kvůli tomu vidí pronikání na zahraniční trhy, přitahování investic a ekonomickou diplomacii.

V souvislosti s říjnovými volbami do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu, ale i volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce se obává, že ministři se snaží dávat voličům dárečky. „Tvrdé reformy se pak dělají rok po volbách," uvedl.

Přebytek v rozpočtu podle Zemana způsobuje pokles investic, který ho mrzí. „Na místě premiéra bych prostředky nedával na dárečky, ale na investice. Ale většina politiků to neudělá proto, že ty investice nemají volební právo," uvedl Zeman.