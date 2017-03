Zeman kvůli "Šumavě" vetoval sporná nová pravidla pro národní parky

Poslanci budou opět hlasovat o diskutabilních pravidlech pro všechny čtyři národní parky v Krkonoších, Českém Švýcarsku, Podyjí a na Šumavě. Normu dnes podle očekávání vetoval prezident Miloš Zeman, informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Novela o ochraně přírody a krajiny podle Zemana nepřihlíží ke zvláštnostem šumavského národního parku.

"Nastoluje stav, kdy oprávněné zájmy obcí, obyvatel v nich žijících, návštěvníků a dalších subjektů v tomto národním parku působících budou zprvu dále omezeny a v dlouhodobé perspektivě téměř zcela potlačeny," napsal Zeman ve zdůvodnění svého rozhodnutí.

Prezident se před poslanci přimlouval za přijetí senátních úprav předlohy. Horní komora chtěla v předloze například změnit pasáž o účelu národních parků, zvýšit práva tamních obcí a zrušit patnáctileté moratorium na rozdělování parků do jednotlivých zón podle stupně ochrany. Sněmovna ale setrvala na svém znění normy.

Pro překonání Zemanova veta jsou v dolní komoře nutné hlasy nejméně 101 poslanců. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) už dřív řekl, že věří tomu, že Sněmovna prezidentův verdikt přehlasuje. Potom, co dolní komoře vrátil novelu Senát, potvrdilo sněmovní znění 117 ze 164 hlasujících členů dolní komory, proti jich bylo 20.

Parky do čtyř zón

Předloha přinese národním parkům podle ministerstva pro životní prostředí stabilitu díky tomu, že se stanovené zóny nebudou moci řadu let měnit, i otevírání národních parků, především Šumavy, šetrné turistice. Zákon počítá s rozdělením parků do čtyř zón - na bezzásahovou zónu přírodní, zónu přírodě blízkou, zónu soustředěné péče o přírodu a zónu kulturní krajiny, kterou by tvořilo zastavěné území parku.

Vymezí se například taky cesty a trasy a místa pro táboření nebo pro splouvání řek. Zruší se zákazy rozdělávání ohňů v obcích nebo vjezdu mimo silnice. Stát nebude moci v národních parcích prodávat žádné své pozemky, na ostatní má mít předkupní právo.

