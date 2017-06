Zeman má dalšího soupeře. Pana Škodu Vratislava Kulhánka

Miloši Zemanovi přibývají silní soupeři. Vedle bývalého předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše je to Vratislav Kulhánek, bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto. Jako prezidentského kandidáta ho zítra představí Občanská demokratická aliance podnikatele Pavla Sehnala.

„Uvidíme, jak se to vyvine, ale pravda je, že bych byl nerad, aby dál vládl současný prezident, který teď už dělá České republice spíš ostudu. A pro mě je to hlavně výzva. Nijak jsem ale o to neusiloval, byl jsem osloven," řekl Deníku Jihočech Vratislav Kulhánek, který má za sebou polistopadovou kariéru výkonného ředitele ve společnosti Robert Bosch České Budějovice.

V roce 1997 pak přijal prestižní post po ikoně českého automobilového průmyslu Ludvíku Kalmovi. Ten se zabil při autonehodě a Kulhánek ho vystřídal ve funkci předsedy představenstva Škoda Auto v Mladé Boleslavi. V nejúspěšnější české firmě působil do roku 2007. Deset let byl prezidentem Sdružení automobilového průmyslu, od roku 2002 byl členem světového výkonného výboru Mezinárodní obchodní komory. Předsedal dozorčí radě AAA Auto a byl členem téhož orgány Pojišťovny Kooperativa.

Svou náklonnost ke světu sportu zhmotnil ve funkci předsedy Českého svazu ledního hokeje, v jehož čele stál v letech 2004 až 2008.

Vratislav Kulhánek, jehož by v prezidentském úřadě rádi viděli představitelé českého průmyslu, má blízko i k univerzitnímu světu, byl členem Správní rady Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Liberci.

Kontrolor dozorčích rad.

Kulhánek se zapojil, byť nepřímo, do politického dění. Jeho poradenská firma Industrial Advisors zpracovala pro exministra financí Eduarda Janotu materiál, který mapoval, kdo sedí v dozorčích radách státních firem a zda tam odvádí kvalitní práci. „Bez ohledu na to, zda jde o státní či soukromou firmu, by v dozorčích radách měli být lidé, kteří firmám mohou něco přinést. Mají to být zástupci akcionářů, ale to neznamená, že to musí být přímo někdo z nich, ale třeba expert, který se vyzná v dané problematice," řekl serveru idnes v únoru 2010 Kulhánek.

Jak už to v Česku bývá, jeho expertní materiál neskončil ve Sbírce zákonů, ale v koši. Dodnes se nepodařilo přijmout zákon o nominaci členů dozorčích rad státních podniků. Bývalý ministr financí Andrej Babiš legislativní návrh sice předložil, ale vláda ho neschválila. Podobnou normu pak zpracoval poslanec ANO Radek Vondráček, jenže ta zamrzla ve sněmovně.

Kulhánkova kandidatura by mohla být zajímavým zpestřením prezidentského klání. Hned na startu jí může poškodit, že si ho vybrala marginální strana miliardáře Sehnala.