Zeman má k zákonu proti hanobení neutrální postoj, nevetoval by ho

Podbořany (Ústecko) - Prezident Miloš Zeman se staví neutrálně k návrhu zákona proti hanobení prezidenta. Pokud by byl návrh schválen, nevetoval by ho, protože se cítí být ve střetu zájmů, řekl dnes na tiskové konferenci na závěr návštěvy Ústeckého kraje. Zeman ale neočekává, že by Sněmovna normu projednala do voleb, které se uskuteční na podzim příštího roku.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

"Tento zákon nemohu vetovat, protože jsem prezident a byl bych v konfliktu zájmů," řekl Zeman. Z obdobných důvodů podle vlastních slov nemůže vetovat ani protikuřácký zákon, je totiž kuřák. "Jak pozoruji cvrkot kolem tohoto zákona a zejména běsnění naší mediální stoky, tak se domnívám, že minimálně do parlamentních voleb tento zákon nebude Sněmovnou ani projednán," řekl dnes prezident. Zákon o hanobení prezidenta původně podepsalo 64 poslanců z řad KSČM, ČSSD, hnutí ANO a Úsvitu. Někteří poslanci ČSSD a ANO poté, co se od novely distancovali premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a předsednictvo hnutí ANO, své podpisy stáhli, nebo o tom uvažují. Odvolali je i zákonodárci za Úsvit. Za veřejné hanobení prezidenta navrhují předkladatelé až roční vězení. Chtějí doplnit taky přestupkový zákon. Postih by hrozil lidem, kteří by znevážili postavení prezidenta při výkonu pravomoci. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek minulý týden vyjádřil přesvědčení, že by zákon omezil svobodu projevu, které garantuje Listina základních práv a svobod, a proto by byl protiústavní. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek řekl, že v případě schválení zákona by jeho strana podala stížnost k Ústavnímu soudu.

Autor: ČTK