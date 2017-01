Zeman: Migrace je nejdůležitějším problémem EU

Bratislava - Migrační vlna je podle českého prezidenta Miloše Zemana v současnosti nejdůležitějším problémem Evropské unie. Do budoucna zřejmě hrozí opakování teroristického útoku, jakým byl loňský prosincový masakr v Berlíně. Zeman to řekl v rozhovoru pro slovenskou internetovou televizi Tablet.tv a slovenskou tiskovou agenturu TASR.

"Z naší strany je to velmi váhavý postoj, že s islamisty často bojujeme spíše demonstracemi, posíláním kondolenčních telegramů a že Evropská unie dosud nebyla schopna vytvořit efektivní ochranu svých vnějších hranic," uvedl Zeman.



Poznamenal také, že teroristické útoky se zřejmě budou opakovat a že riziko hrozí i střední a východní Evropě.



"Já si myslím, a to nechci být pesimista, že teroristických útoků bude pravděpodobně ještě několik. Někdy jsme nepoučitelní a musíme se nechat varovat častěji, než by bylo nutné," řekl Zeman.



Uplynulé slovenské předsednictví v Radě EU podle Zemana pozitivně zviditelnilo nejen Slovensko, ale i další země visegrádské čtyřky, do které patří také Česko, Maďarsko a Polsko.



"Jedno z aktuálních témat je migrační krize. Právě za slovenského předsednictví začalo být vnímáno odlišně od minulosti, kdy nám všichni nadávali, jak rozbíjíme evropskou solidaritu. Nyní se ukázalo, že jsme měli pravdu," uvedl Zeman.



Hlava českého státu uvítala slovenský návrh takzvané efektivní solidarity, v jejímž rámci by každá unijní země samostatně rozhodovala o formě svého příspěvku ke zvládnutí migrace na úrovni EU.



