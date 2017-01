Zeman: Ministři, kteří už rozdělují přebytek, jsou analfabeti

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes označil za ekonomické analfabety ministry, kteří po úterním oznámení, že loňský rozpočet skončil s přebytkem 61,8 miliardy korun, už začali plánovat, jak s penězi naloží. Hlava státu to dnes řekla v rozhovoru pro Blesk.cz. Přebytkové hospodaření bude podle Zemana velice důležitým faktorem ve prospěch ministra financí Andreje Babiše (ANO) při rozhodování voličů.

Babiš v úterý současně s oznámením přebytku zopakoval, že z peněz by se měl snížit státní dluh. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přišel s tím, že by měl přebytek prioritně směřovat na odstranění deficitu v letošním roce, na který je schválený schodek 60 miliard. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) by chtěl finance směřovat do investic, například vodovodů či čistíren odpadních vod. Použití peněz bude v pondělí probírat koaliční rada.

Zeman řekl, že při pozorování debaty si připadal, jako by ministři této země byli ekonomickými analfabety. "Těch 62 miliard, to není něco, co leží na účtu, co si můžete vzít a použít," řekl Blesku. Deficit podle něj zvyšuje dluh státu, zato přebytek ho sníží. "Takže těch 62 miliard fyzicky neexistuje," uvedl. Jurečka a další podle něj neznají ekonomickou abecedu, a přitom chtějí vládnout.

Ve Sněmovně v prosinci Zeman za hospodaření Babiše chválil a znovu tím podpořil hlasy nejen z opozice o jejich vzájemném sbližování. Dnes řekl, že dobrý výsledek rozpočtu Babišovi pomůže i u voličů. "Bude to velice důležité, ne rozhodující, ale určitě velice důležité," řekl. Je to i kvůli tomu, že Češi mají v genech zakódované šetření, uvedl.

