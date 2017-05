Prezident Zeman dostal v Hodoníně lavičku. Doufám, že mě přežije, řekl

/FOTOGALERIE/ Vysočina je nejlepší z lavičky. Lavičku s tímto nápisem vyrobili pro prezidenta Miloše Zemana zaměstnanci Jihomoravské armaturky v Hodoníně. V areálu firmy zahájila hlava státu v úterý před polednem druhý den své oficiální návštěvy Jihomoravského kraje.

Prezidenta dárek od zaměstnanců armaturky, kterých má podnik přes šest set, potěšil. „Až budu sedět na dvorku, tak si na vás vzpomenu. A pevně doufám, že mě lavička přežije. Šedá litina dlouho vydrží," řekl Zeman.

Ve výrobních halách si nejdříve prohlíédl výrobky, tedy hydranty, šoupátka či montážní vložky. Poté jednal s vedením firmy, aby se pak přesunul na nádvoří, kde se konala debata se zaměstnanci. „Prezidenta jsem viděl v televizi, na živo ještě ne. Očekáváme i trochu srandy," svěřil se jeden z dělníků, Patrik Holub.

Více než půlhodinová debata nabídla i trochu humoru, především však Zemanovy odpovědi na otázky týkající se ekonomiky a školství. „Myslím, že debata byla přínosná, něco jsme se dověděli," zhodnotil Miroslav Milota, který v hodonínském podniku pracuje už 37 let.

Čínské investice a moravské víno

Dotazy padly i na čínské investice, došlo též na odlehčená regionální témata. „Jak vám chutná moravské víno?" zeptal se jeden ze zaměstnanců firmy. Prezident si vzpomněl na jeden z jeho bonmotů. "Kdysi jsem řekl, že kdo nebyl v moravském sklípku, nežije plnohodnotný život," odpověděl Zeman.

Z armaturky se prezident přesunul na oběd do sálu Evropa, kde měl mít podle informací z radnice setkání s místními podnikateli.

Po obědě se prezident přesune do Kozojídek, kam přijel na pozvání vedení obce, která skončila bronzová v celorepublikové soutěži Vesnice roku 2016. „Je to pro nás velká čest. Pan Zeman bude první český prezident, kterého v naší obci přivítáme," řekl již dříve starosta Kozojídek Otakar Březina.

Návštěvu z Hradu přivítají hasiči v historických uniformách v areálu vinných sklepů. Jako dar obdrží místní víno. Je zajímavostí, že v prvním kole prezidentských voleb v roce 2013 skončil v Kozojídkách Zeman až na čtvrtém místě, zvítězila kandidátka lidovců Zuzana Roithová.

Poté se Miloš Zeman přesune do sousedního Veselí nad Moravou, kde dekoruje městský prapor stuhou prezidenta republiky. Na náměstí Míru je krátce po šestnácté hodině naplánované setkání s občany města. „Chtěli jsme důstojnější přivítání i s kulturním programem, ale Hrad jej chtěl mnohem kratší," sdělil veselský starosta Miloš Kozumplík.

PROGRAM PREZIDENTA NA HODONÍNSKU

10:55 Příjezd do společnosti Jihomoravská armaturka v Hodoníně a setkání s vedením společnosti

11:25 Setkání se zaměstnanci společnosti



14:05 Příjezd do Kozojídek

14:10 Setkání prezidenta republiky s představiteli obce Kozojídky

14:40 Setkání s občany Kozojídek (prostor před sklepy)

15:15 Podpis prezidenta republiky do pamětní knihy obce

Dekorování praporu obce Kozojídky pamětní stuhou prezidenta republiky

Předání daru obce prezidentu republiky



15:30 Příjezd do Veselí nad Moravou

15:35 Setkání s představiteli města Veselí nad Moravou (Kino Morava - nám. Míru 666)

16.05 Setkání s občany města Veselí nad Moravou (před kinem Morava - nám. Míru, Veselí n.M., v případě nepříznivého počasí v kině Morava)

16:40 Podpis prezidenta republiky na Pamětní list města

Dekorování praporu města stuhou prezidenta republiky

Předání daru města prezidentu republiky