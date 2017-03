Zeman nechce, aby Sněmovna zkoumala daňové podvody

Sněmovna by neměla zkoumat, zda se někdo dopustil daňového podvodu. Ke kauze ministra financí Andreje Babiše (ANO) to v televizi Barrandov dnes řekl prezident Miloš Zeman. Podle něj by se případným podezřením měla zabývat finanční policie. Rozhovory TV Barrandov chce dávat každý čtvrtek, nechce se ve své kampani totiž účastnit předvolebních diskusí.

Sněmovna ve středu zařadila na podnět předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska bod nazvaný "daňové podvody ministra financí". Babiš se nakonec jednání nezúčastnil. Zeman řekl, že samotný název by v Babišově situaci považoval za drzost. "Kdyby to bylo podezření z daňových podvodů, pak by to bylo legitimní," podotkl.

Sněmovna podle něj není soudce, žalobce ani vyšetřovatel a takovou kauzu nemůže řešit. "Já jsem prosazoval znovuobnovení finanční policie. Ta by měla zkoumat, zda došlo k daňovému podvodu," uvedl prezident. Kalousek by podle něho v případě podezření měl podat například trestní oznámení. "Nic takového se neděje, předvádí se tyjátr, poslanci hodiny a hodiny žvaní na jedné i druhé straně a za nimi leží desítky zákonů, které by se za tu dobu stačily projednat," řekl.

Čtěte také: Babiš dnes se Zemanem mluvil o kauze dluhopisů, slíbil opět vysvětlení

Sněmovna Babiše vyzvala, aby do konce dubna vyvrátil vážná podezření z daňových úniků v souvislosti se svými obchody se skupinou Agrofert, kterou dříve vlastnil. Pokud šéf ANO požadavek nenaplní, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) by měl podle dokumentu vyvodit vůči Babišovi důsledky. Jaké, dokument neuvádí.

Zeman dodal, že on by na Babišově místě celou záležitost rovněž nechal vyšetřit finanční policií. "Když někdo něco složitě a často rozporně vysvětluje, tak se do toho zamotá jako ryba do sítě a není to příliš důvěryhodné," dodal prezident.

Zeman chce v prezidentské volbě na začátku příštího roku znovu kandidovat. Chodit do předvolebních diskusí nebude, chystá se ale účastnit jiných pořadů. Vedle pořadu na Barrandově, který moderuje manželka prezidentova kancléře Vratislava Mynáře Alexandra, Zeman také pravidelně vystupuje na rozhlasové stanici Frekvence 1 a poskytuje rozhovory serveru Blesk.cz.

K většině médií má Zeman kritický vztah. S veřejnoprávními se rozešel. Odmítá například účast v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Rovněž ukončil pravidelné Hovory z Lán ve vysílání Českého rozhlasu, když chtěl rozhlas začít vysílat pořad ze záznamu kvůli Zemanovým vulgaritám.

Čtěte také: Komentář ze Slovenska: Zeman je xenofob obdivující východní diktaturu

TV Barrandov je součástí skupiny Empresa Media, kterou vlastní podnikatel Jaromír Soukup. Podíl ve vydavatelství měla privátní čínská společnost CEFC, která v poslední době investovala v ČR přes 20 miliard korun. Na konci února se ale objevila informace, že CEFC spolupráci s Empresou končí. Zeman podporuje čínské investice v ČR a byl u podpisu smluv o investicích a spolupráci mezi CEFC a tuzemskými firmami.

Televizní skupina Barrandov měla na přelomu února a března podíl na sledovanosti mezi diváky staršími 15 let téměř 8,3 procenta. Z toho na hlavní kanál TV Barrandov připadá okolo šesti procent. Barrandov je tak co do podílu čtvrtou nejsledovanější televizní skupinou za Českou televizí, Novou a Primou.