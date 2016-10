Zeman: Lidé si Senátu neváží, nízkou volební účast je potřeba řešit

Praha – Prezident Miloš Zeman pochybuje o smyslu Senátu, mohl by být sice pojistkou demokracie, ale není si jist, jestli horní komoru Česká republika potřebuje. Zeman to dnes řekl v rozhovoru pro Českou televizi (ČT). Letošní senátní volby provázela rekordně nízká účast – hlasovat přišlo jen 15,4 procenta voličů.

Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

„Spíše je lidem jedno, zda Senát existuje, či neexistuje, protože kdyby si Senátu více vážili, tak bude ta volební účast vyšší. Je mi to líto," řekl prezident. Podle něj je volební účast stejně jako potřeba Senátu téma k řešení. Nelze jen kritizovat, ale musí se hledat řešení, míní.

Zeman připomněl, že řešení několikrát navrhoval. Zavedl by povinnou volební účast, jako byla za Masarykovy první republiky. Pokud by lidé k volbám nešli, zaplatili by podle Zemana nějakou nepříliš vysokou, ale ne také úplně malou pokutu, a příště by si to rozmysleli, zda k volbám jít či nejít.

Za neúspěchem ČSSD ve volbách může její vedení

Za neúspěchem ČSSD v senátních volbách je chyba výběru kandidátů, za což může vedení strany, je přesvědčen prezident Miloš Zeman. Volební výsledek hnutí ANO podle něj ovlivnilo to, že teprve hledá osobnosti. Zeman to dnes řekl České televizi. Zeman zároveň popřál k úspěchu v senátních volbách lidovcům, kteří podle něj uspěli s nabídkou úspěšných komunálních politiků. Řekl také, že případná koalice Starostů a nezávislých (STAN) a lidovců by byla přirozená a byla by nespornou konkurencí pro dosud silné strany.

Zeman k volebnímu výsledku hnutí ANO ve volbách do Senátu, ve kterých strana získala jen tři nová senátorská křesla, i když z prvního kola postoupilo 14 kandidátů, řekl, že hnutí je poměrně nový fenomén. „A každý nový fenomén teprve postupně nasává osobnosti," poznamenal.

Jako opak vidí ČSSD, nejstarší českou politickou stranu. „Pokud nedokázala nabídnout přitažlivé osobnosti, tak si myslím, že je to chyba výběru těchto kandidátů a že za tuto chybu v první řadě odpovídá vedení sociální demokracie," řekl prezident.

Zeman poukázal v odpovědi na otázku, proč ANO nedokázalo uspět už ve třetích senátních volbách v řadě, že ANO získalo „dramaticky úspěšný výsledek" v krajských volbách. „Tam skutečně volíte skupinu kandidátů, ne jednotlivou osobnost. No a v té skupině máte kandidáty více a méně přitažlivé, takže jeden vyvažuje toho druhého," řekl. V Senátu podle něj jde o souboj „jednoho na jednoho", kde se už nemůže nikdo nikomu „schovat za záda".

Prezident v rozhovoru popřál lidovcům k úspěchu v boji o Senát. „Lidovci měli jednu výhodu, měli osvědčené komunální politiky a díky tomu v senátních volbách uspěli," poznamenal. Všem stranám v ČR popřál, aby „místo toho, že na poslední chvíli jako králíka z klobouku" vytáhnou neznámého kandidáta, vsadili na úspěšné starosty, primátory či hejtmany.

K možné budoucí úzké spolupráci STAN a lidovců Zeman řekl, že STAN vidí jako nejpřirozenějšího partnera pro KDU-ČSL, protože obě strany jsou středové. Jejich koaliční spolupráci nebo sloučení považuje za nespornou konkurenci pro dosud silné strany.

Zeman také řekl, že do konce roku nevidí důvod, proč by navštívil Senát. Řekl, že jeho účasti brání senátní usnesení, které mu vyčítalo chování v prezidentské funkci.