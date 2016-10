Zeman neměl oznamovat nového velvyslance v USA, řekl Zaorálek

Praha – Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) kritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že prozradil jméno nového velvyslance v USA ještě před jeho schválením americkou stranou. Podle Zaorálka to Zeman neměl říkat. Uvedl to dnes v diskusním pořadu České televize. Zaorálek s bývalým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem (TOP 09) Zemanovi vyčetli i to, že se vměšuje do vnitropolitických záležitostí jiných zemí, především v případě prezidentských voleb v USA a Rakousku.

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.Foto: Deník/Martin Divíšek

Zeman při své zářijové návštěvě krajanského domu v New Yorku oznámil, že novým českým velvyslancem ve Spojených státech bude jeho spolupracovník a šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček. Učinil také před tím, než Kmoníček získal agrément, tedy schválení od americké vlády. Dokud nemá česká strana potvrzení z druhého státu, dodržuje se podle Zaorálka pravidlo, že se o jménech nových velvyslanců nemluví. „V této věci s prezidentem nesouhlasím, neměl to říci. Řekl to novinářům v kruhu, v kterém se dalo předpokládat, že to unikne. A to si myslím, že je špatně. Jestliže přestaneme dodržovat pravidla, tak se ocitáme v pekle," řekl Zaorálek. Schwarzenberg připomněl, že podobně se Zeman prořekl už v případě šéfa hradního protokolu Jindřich Forejta, kterého prosazoval jako velvyslance ve Vatikánu. Bývalý i současný šéf ministerstva zahraničí také vytknuli prezidentovi to, že před prezidentskými volbami v USA a Rakousku preferuje jednoho z kandidátů. V případě Spojených států Zeman řekl, že by podpořil republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Rakouského prezidentského kandidáta Norberta Hofera přijal Zeman nedávno na Pražské hradě a vyslovil mu podporu. „Kdyby někdo Čechům říkal, koho mají volit za prezidenta, tak by se nám to nelíbilo. Nemyslím si, že je naše role doporučovat Američanům, koho si mají nebo nemají zvolit za prezidenta. Je to jejich věc," konstatoval Zaorálek. Dodal, že to není vhodné ani z taktických důvodů a ČR by si neměla zavírat cestu. Pokud chce mít Česká republika Spojené státy za spojence, bude muset podle ministra jednat s kýmkoliv, koho si Američani jako hlavu státu zvolí.

Autor: ČTK