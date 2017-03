Zeman nemusí naplnit své sliby o kampani, soudí politolog

Část slibů svých slibů prezident Miloše Zemana nemusí naplnit. Hlavně ten, že nepovede kampaň, soudí politolog Petr Just. Podle politologa Kamila Švece má Zeman výhodu v tom, že jeho protikandidáti budou muset hledat témata, jejichž prostřednictvím by ho porazili.

Miloš Zeman oznámí, zda bude obhajovat prezidentský mandát.Foto: Deník/Šťastný Dimír

Zeman může podle Justa svým rozhodnutím zaručit pouze to, že se nebude účastnit televizních a rozhlasových diskusí. Ohledně Zemanova slibu, že nebude vést osobní kampaň, Just upozornil na prezidentovy výjezdy do krajů a debaty s obyvateli. "Tady jsme samozřejmě někde na hraně mezi tím, zda to už považujeme za kampaň, nebo jestli to je výkon jeho prezidentské funkce. Nelze ho nutit, aby omezil to, co dělal čtyři roky," řekl dnes ČTK Just.

V souvislosti se Zemanovým tvrzením, že nebude útočit na protikandidáty, Just podotkl, že na mítincích na ně může dostat dotaz. Je podle politologa otázka, zda na ni odpoví a bude poukazovat na to, že dostal dotaz, nebo zda neodpoví. Just upozornil rovněž na to, že Zeman má kolem sebe lidi, kteří se k protikandidátům mohou vyjadřovat za něj.

Švec zdůraznil, že Zeman vedl kampaň celé čtyři roky tím, že jezdil po krajích a městech. Nahradit takovou kampaň několika měsíci lze podle politologa jen velmi těžko. Zemanův kontakt s voliči byl mnohem intenzivnější než kontakty jeho protikandidátů a Zeman nemusí nic nabízet, upozornil Švec. "Je to výhoda proti ostatním kandidátům, kteří budou muset přijít s vlastními tématy. Ostatní kandidáti musí hledat témata, jakými ho porazit," řekl ČTK Švec.

Nynější Zemanova vyjádření mohou na první pohled vypadat podle Justa tak, že bude umírněný a nebude kampaň vyhrocovat. "Je to strategie, která mu může pomoci," soudí politolog. Připomněl, že jako výrazný politik má Zeman mnoho příznivců i odpůrců. "Může se snažit zmírňovat napětí a překlenout příkop mezi těmito skupinami," dodal.