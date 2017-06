Zeman odlétá na návštěvu Vietnamu a Kazachstánu. Co přiveze?

Prezident Miloš Zeman dnes odlétá na oficiální návštěvu Vietnamu a Kazachstánu. Ve Vietnamské socialistické republice se setká s prezidentem Tran Dai Quangem, jednat s ním bude mimo jiné o zrušení víz, přímém leteckém spojení mezi ČR a Vietnamem a o obchodních vztazích. V Kazachstánu se zúčastní zahájení výstavy Expo 2017, v plánu má i několik bilaterálních jednání.

Ve Vietnamu bude Zeman od úterý do čtvrtka. Hlavním bodem programu bude setkání s vietnamským prezidentem. Mluvit by spolu měli třeba o početné vietnamské menšině žijící v České republice, a to jak o její úspěšné integraci, tak i o některých potížích s kriminalitou, například s výrobou drog.

Jednat by měli také o zrušení víz pro české turisty, zřízení přímého leteckého spojení nebo o několika českých investicích, které ve Vietnamu potkaly potíže. Po skončení setkání se budou podepisovat smlouvy o policejní spolupráci a o vydávání odsouzených osob. Kvůli druhé z nich Zemana doprovází ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

Ještě před setkáním v prezidentském paláci se Zeman pokloní u pomníku národních hrdinů, který připomíná padlé z dob vietnamských válek. V plánu má také setkání se zástupci vlády, Parlamentu a komunistické strany.

Zeman se ve Vietnamu zúčastní česko-vietnamského obchodního fóra. Českého prezidenta do Vietnamu doprovází početná podnikatelská mise Svazu průmyslu a obchodu ČR. Zástupci dalších firem se k delegaci přidají na místě. Druhý podnikatelský seminář se bude konat ve čtvrtek v Ho Či Minově Městě, kam Zeman ale nepoletí. Po zkušenosti z Číny, kde český prezident po náročném programu působil unaveně, se tak Pražský hrad snaží vytížení Zemana zmírnit.

Místo cesty do někdejšího Saigonu tak vládní speciál s prezidentským párem na palubě přeletí do kazašské Astany, kde má v pátek Zeman na programu bilaterální jednání s kyrgyzským prezidentem Almazbekem Atambajevem i s novým prezidentem Uzbekistánu Šavkatem Mirzijojevem. Ten ve funkci loni nahradil zemřelého autoritářského prezidenta Islama Karimova.

S oběma by měl mluvit zejména o ekonomických záležitostech. Možná je i schůzka s kazašským prezidentem Nursultanem Nazarbajevem. Večer (odpoledne středoevropského letního času) se zúčastní zahájení mezinárodní výstavy Expo 2017, která je letos věnována budoucnosti energie.

Český pavilon Zeman otevře v pátek. Bude mít dvě patra a dominovat mu bude koncept sportovního letounu s elektrickým motorem. Rozpočet české účasti je kolem 98,2 milionu korun. Hlavními tématy výstavy je snižování emisí a energetická účinnost.

Zpět do Česka se Zeman se svou manželkou Ivanou vrátí v sobotu odpoledne.