Zeman odmítl, že by za odchodem Forejta byly intriky

Praha - Prezident Miloš Zeman odmítl, že by za odchodem šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta stály intriky kancléře prezidenta Vratislava Mynáře a hlavního Zemanova poradce Martina Nejedlého. Forejtova výměna se podle něj chystala několik měsíců. Zeman to dnes řekl rádiu Impuls. Video z rozhovoru zveřejnil server iDNES.cz.

Prezident Miloš Zeman.Foto: Deník/Karel Pech

Ředitel hradního protokolu podle Zemana neovlivňuje politická rozhodnutí prezidenta, pouze organizuje jeho návštěvy či cesty. Poznamenal, že tak není důvod, aby proti Forejtovi Mynář s Nejedlým intrikovali. O údajných neshodách některých pracovníků v čele s Mynářem a Nejedlým s šéfem protokolu média informovala dlouhodobě.

Ke kompromitujícímu videu, na něž média v posledních dnech upozornila a na němž je údajně Forejt zachycen, Zeman řekl, že ho neviděl a ani ho vidět nechce. Lidi, kteří ho natočili, označil za špínu, stejně jako ty, kteří ho koupili. "Jestliže jsem tolerantní vůči soukromému životu svých spolupracovníků, tak to platí o každém včetně pana Forejta. Pokud tímto soukromým životem nepřekračuje zákon, tak mě do toho nic není," uvedl prezident.

Zeman řekl, že se Forejt rozhodl rezignovat z osobních a zdravotních důvodů. "A já udělám všechno pro to, aby se naplnil jeho sen, to znamená, aby se stal velvyslancem ve Vatikánu," řekl prezident. Zaslouží si to podle něj za obrovskou práci, kterou v minulosti vykonal. Dodal, že se výměna na postu ředitele protokolu nestala narychlo, ale šlo o proces, který trval několik měsíců. Na otázku, proč byla tedy Forejtovi na konci minulého týdne zapečetěna kancelář, Zeman odpověděl, že má být dotaz směřován na Mynáře, protože on řídí prezidentskou kancelář.

"A pokud jde o to, že si Jindra potřebuje odpočinout, milý pane redaktore, já mám občas také pocit, že si potřebuji odpočinout," řekl Zeman. Dodal, že Forejt v minulosti podal rezignaci několikrát.