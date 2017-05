Ve vládě skončil Andrej Babiš, Pilný dokončí jeho misi

/ANALÝZA/- Premiér Bohuslav Sobotka prosadil svou. Vicepremiér, ministr financí a šéf druhé nejsilnější koaliční strany Andrej Babiš opustil vládu. Ve středu, pět měsíců před volbami ho odvolal prezident Miloš Zeman. Na jeho místo jmenoval dosavadního předsedu sněmovního hospodářského výboru Ivana Pilného (ANO).

Andrej Babiš těsně před svým odchodem představil nástin rozpočtu na příští rok, jehož schodek by měl dosáhnout 50 miliard korun. Ivan Pilný návrh označil za rozumný a nehodlá na něm nic měnit. Co tedy bude v úřadě vlastně dělat? Nebude skutečně jen Babišovým místodržícím, jak po vzoru kolovrátku stále opakuje lídr TOP 09 Miroslav Kalousek?

Výměna hlav na resortu financí je vskutku věcí čistě politickou. Bohuslav Sobotka chtěl ukázat, že má sílu a prostředky na to, aby odvolal ministra, jemuž přestal důvěřovat a kolem jehož minulých podnikatelských aktivit se nakupilo víc otazníků, než je zdrávo. Premiérovi se to povedlo shodou jemu příznivě nakloněných okolností. Miloš Zeman podlehl touze ho ponížit a zinscenoval hradní divadlo, během něhož se k Sobotkovi choval jako k politikovi na odchodu.

Připravil se tak o všechny trumfy, které by třímal v rukou, pokud by přijal demisi celé vlády. Ve stejné době byly zveřejněny nahrávky, které Babiše usvědčily z ovlivňování novinářů z jeho médií. Sobotka přitom opakoval, že by bylo správné dovládnout na současném koaličním půdorysu, jen s jiným ministrem financí nominovaným hnutím ANO. Poté, co Babiš přišel s Pilným, Sobotka utrousil, že asi bylo těžké najít člověka, který by měl požadované odborné předpoklady a zároveň nijak nebyl propojen s Agrofertem, ale nakonec se to povedlo.

Ani úkrok stranou

Příštích pár dní ukázalo, že Ivan Pilný je sice muž neortodoxních názorů, ale z Babišovy linie neuhne ani o píď. Znamená to například, že se dočkáme ostré názorové výměny mezi ním a vicepremiérem pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL). V rozhovoru s Deníkem Pilný uvedl, že než kývne na zvýšení prostředků na vědu o 3,5 miliardy, bude se Bělobrádka ptát, co s těmi penězi chce dělat, zda půjdou na spotřebu, nebo do investic.

„Mandatorní výdaje obrovsky stoupají a na zbytek už není skoro žádný prostor. Výběr daní je podmínka nutná, ale nikoli postačující, musíte také investovat," řekl Pilný. Pravděpodobně se zaměří na silniční infrastrukturu, neboť za pět měsíců stěží stihne investiční peníze nasměrovat tam, kam by si přál prezident, totiž do vodního díla Dunaj-Odra-Labe. Pilný se o Zemanově vysněném kanálu vyjádřil jako o „krásném projektu". Má v tom ale trochu zmatek. Netají se tím, že Zemana v prezidentském klání nevolil a nyní by dal hlas Jiřímu Drahošovi. Ovšem bývalý předseda akademie věd Drahoš upadl do Zemanovy nemilosti právě proto, že byl skeptický k výstavbě kanálu.

Miloš Zeman: "Chtěl bych vyjádřit velkou úctu a velké poděkování odstupujícímu ministrovi financí Andreji Babišovi. Vykonal práci, kterou nedokázal nikdo předtím."

Poradí si s bilionem?

Pilný se bude muset vypořádat i s osekanou rozpočtovou kapitolou vysokého školství, kterou Babiš seškrtal ze 4,5 miliardy na sto milionů. A čeká ho i lahůdka v podobě zvýšení platů zaměstnanců sociálních služeb. Ministryně Marksová požadovala jejich růst o 5,1 procenta, Babiš ji trumfnul návrhem na 24 procent. Sumu měla najít díky úsporám v resortu. Ty ale použít nemůže, neboť ze zákona nelze nespotřebované prostředky Úřadu práce použít na sociální služby.

Kromě provozního kutání na rozpočtu může Pilný jako šéf resortu nejvíc prospět tím, že pozmění metodiku Finanční správy, aby vůči podnikatelům nebyla likvidační, ale nápomocná.

Z hlediska babišovců střídání stráží v Letenské ulici nepřichází v nejlepší chvíli. Způsobilost politiků hnutí ANO spravovat veřejné finance je totiž zpochybněna aktuální kauzou daru nedaru ve výši 1,1 milionu brněnského finančníka Davida Rusňáka jeho bývalé mateřské organizaci. Andrej Babiš tvrdí, že ANO nic nedostalo, neboť na smlouvě chybí jeho podpis, mluvčí Rusňákovy firmy DRFG Hrabovský potvrzuje, že k plnění došlo. Neumí-li hnutí zúřadovat ani milionovou částku, kde brát jistotu, že zvládne bilionový rozpočet?

