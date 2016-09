Zeman oznámil, že Kmoníček bude velvyslancem v USA

New York - Šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček se stane novým českým velvyslancem v USA. Při návštěvě krajanského domu v New Yorku to dnes oznámil prezident Miloš Zeman. Do funkce, ve které nahradí Petra Gandaloviče, by měl Kmoníček nastoupit v březnu. Prezident řekl, že jeho pověřovací listiny již podepsal.

Ředitel hradního zahraničního odboru Hynek KmoníčekFoto: Deník/Martin Divíšek

"Podepsal jsem již jmenovací dekret, ale říkal jsem mu, že může odjet teprve tehdy, až bude pověřovací listiny předávat novému (americkému) prezidentovi," řekl Zeman zástupcům krajanských spolků, když jim představoval Kmoníčka. "Jinak by byl zbaven potěšení setkat se s novým (americkým) prezidentem," dodal Zeman. Kmoníček je v současné době ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. V minulosti působil jako velvyslanec v Austrálii a Indii a byl náměstkem ministra zahraničních věcí. V USA již působil jako velvyslanec ČR při OSN.

