Zeman podepsal jmenovací dekrety 55 profesorů

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes podepsal jmenovací dekrety 55 nových profesorů vysokých škol. Sdělil to jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Jmenovací dekrety jim předá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Podle jejího dřívějšího vyjádření by se tak mělo stát v pražském Karolinu ještě do Vánoc.

Prezident Miloš Zeman.

Mezi nově jmenovanými profesory je deset žen. Největší zastoupení mají tradičně lékaři, mezi nimiž je například porodník z pražské porodnice u Apolináře Antonín Pařízek. Nejvíce kandidátů navrhly Univerzita Karlova a Univerzita Palackého v Olomouci. Prezident už v sobotu při schůzce v Lánech ministryni Valachové řekl, že tentokrát jmenuje všechny kandidáty. V květnu 2015 to neučinil, tři jmenovací dekrety odmítl podepsat. Jmenování se tehdy nedočkali Ivan Ošťádal a Jiří Fajt z Univerzity Karlovy a Jan Eichler navržený Vysokou školou ekonomickou. Prezident odmítnutí podpisu zdůvodnil prohřešky z minulosti. Všichni se proti jednání hlavy státu bránili žalobou, ale Eichler ji později stáhl. Ošťádal a Fajt zatím u soudu neuspěli. Od kauzy těchto tří nejmenovaných profesorů se k Zemanovi dostali tři seznamy kandidátů na profesorský titul, které schválila vláda. Nikoho dalšího neodmítl. Jmenovací dekrety po dohodě se Zemanem pravidelně předává ministryně školství. V minulosti tak někdy činil prezident.

