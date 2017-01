Zeman podepsal zákon o sběru dat, falšování vína i rozpočtové odpovědnosti

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes podepsal sporný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který zavádí nástroje proti zadlužování veřejných rozpočtů, informoval jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Normu kritizovali senátoři, podle nichž zasahuje do ústavního práva obcí ohledně jejich hospodaření. Chystají kvůli tomu podnět Ústavnímu soudu.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Šťastný Dimír

Zákon předpokládá, že pokud zadlužení veřejných rozpočtů překročí 55 procent hrubého domácího produktu, vláda a další úřady budou muset přijmout nápravná opatření. Zatímco vláda by musela předložit návrhy státního rozpočtu tak, aby pouze vedly k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí, obce a další instituce by musely mít rozpočty přinejmenším vyrovnané.

Čtěte také: Na Zemana čeká na Domažlicku telecí hřbet i popelníček

Při zadlužení veřejných financí o více než 60 procent hrubého domácího produktu by vláda navrhovala postupy pro jeho snížení. Konkrétněji stanoví zákon povinnosti jen pro obce a kraje, pokud jejich zadlužení tuto hranici překročí. V případě, že by dluh nesnížily, přišly by o svůj podíl na daňovém výnosu.

Opatření proti nadměrnému zadlužování státu měl původně obsahovat vládní ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti. Kvůli nesouladu ve vládní koalici nakonec přijala Sněmovna jen běžný zákon. Právě to je podle Senátu, který předlohu vetovat, ve vztahu k obcím protiústavní. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dříve po jednání koaličních špiček uvedl, že ministerstvo financí by mělo připravit novelu, která bude na výtky reagovat. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) ale obavy z neústavnosti nesdílí.

Plnění fiskálních pravidel bude podle normy hodnotit nová rozpočtová rada. Zákon vstoupí v účinnost zřejmě v únoru, opatření pro samosprávy mají začít platit od příštího roku.

Zákon o sběru dat pro řízení veřejných financí

Ministerstvo financí bude mít právo získávat vybrané údaje o hospodaření úřadů a organizací, které patří mezi vládní instituce. Informace poslouží k sestavování a zveřejňování výstupních dat podle unijní směrnice. Ministerstvu pravomoc přinese zákon, který dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Norma souvisí se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který hlava státu rovněž signovala. O prezidentově podpisu informoval mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Povinnost poskytovat údaje o příjmech a výdajích se má týkat nejen úřadů, ale třeba i veřejných vysokých škol, státních příspěvkových organizací, obcí nebo krajů a jejich svazků. Zveřejňovat data budou muset také Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, Česká televize, Český rozhlas, ústředně řízené veřejné výzkumné instituce a další jednotky menšího významu.

Informace mají zveřejňovat také nemocnice zřízené územním samosprávným celkem s jinou právní formou než příspěvková organizace.

Aby bylo možné zveřejňovat úplné údaje podle požadavků směrnice, je nutné podle vlády získat vstupní údaje i od těch institucí, kterým to současné zákony neukládají, nebo jim tu ukládají nedostatečně.

Novela, která má omezit falšování vína

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal kontroverzní novelu zákona, která má především pomoci omezit falšování vína a potírat černý trh s vínem. Norma kvůli tomu mimo jiné zpřísňuje podmínky prodeje sudového vína. Mezi vinaři ale vyvolala rozdílné reakce. Podle Vinařské asociace ČR kvůli novele zdraží víno, kdežto podle Svazu vinařů ČR změny negativně zasáhnou jen nepoctivé výrobce a prodejce.

Sudové víno nebude podle novely možné prodávat jinde než u výrobců nebo dovozců. Výrobcem bude i ten, kdo si víno nechá vyrobit. Vinotéky, které prodávají víno jako sudové a které nebudou příjemcem nebaleného vína či výrobcem, budou muset používat znovu nenaplnitelné nádoby s jednorázovým uzávěrem, třeba láhve nebo bag-in-boxy. Zakazuje se i prodej z automatů.

Novela rovněž přikazuje použití trikolóry na láhvi, a to u vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením a vyrobeného z hroznů sklizených v Česku. Vlastnosti logotypu má upravit vyhláška ministerstva zemědělství. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) povinné značení kritizoval. Podle něj by mělo zůstat na vinařích, zda chtějí logotyp na lahev umístit.

Novela vinařského zákona také zvyšuje pokuty až na 50 milionů korun, nyní jsou desetinové. Určuje také to, že dovozci budou muset do 12 hodin nahlásit státu import vína, poté nechat víno deset dnů ve skladu, aby mohlo být zkontrolováno. Novela rovněž reaguje na nová evropská nařízení, která opět umožňují rozšiřovat plochy vinic a upravují jejich obnovu.

Poslanci přijali novelu s úpravami Senátu. Podle první z nich vinotéky, které se nezaregistrují jako příjemci či výrobci vína, budou mít šanci prodávat sudové víno do konce příštího roku. Původní sněmovní verze jim dávala půl roku. Výrobci či příjemci vína podle další senátní úpravy budou moci nahlásit provozovny s prodejem sudového vína do šesti měsíců místo do 60 dnů od účinnosti zákona.

V Česku se v posledních letech vyrobilo každoročně v průměru kolem 645.000 hektolitrů vína. Dvě třetiny z toho připadají na bílé víno, zbytek je červené. Například v roce 2015 se podle celních statistik téměř 1,4 milionu hektolitrů vína do Česka dovezlo a 107.800 hektolitrů vyvezlo. Podle studie, kterou si nechal vypracovat Svaz vinařů ČR, skončí každoročně 100 milionů litrů vína nezdaněno, stát tak přichází ročně zhruba o 2,5 miliardy korun. Studii však dlouhodobě rozporuje Sdružení obchodníků s vínem a vinoték.

Čtěte také: Zeman nechce papeže k uctění Lidic, ale ke své kampani, míní Halík