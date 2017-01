Zeman podle politiků svým výrokem poškodil spolupráci rozvědek

Praha - Prezident Miloš Zeman diskreditoval Česko u cizích rozvědek, když dnes zveřejnil informaci, že v zemi se pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi, řekl poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL). Podle poslance Daniela Korteho (TOP 09) zřejmě není Zeman schopen zvážit dopad svých slov a činů. Podezřelého pouze upozornil na to, že se po něm jde, řekl Korte.

Miloš Zeman

Místopředseda sněmovního výboru pro obranu Gabal uvedl, že musí vycházet z předpokladu, že co řekne Zeman, je pravda. "Takže pokud je to pravda, tak je to obrovská diskreditace vůči našim západním partnerům a zpravodajským službám," řekl. Česká bezpečnost je podle něj přitom na spolupráci s dalšími tajnými službami závislá.

"Jestliže Miloš Zeman není schopen udržet takovou informaci, pokud ji dostal, tak podle mého názoru není schopen výkonu funkce," uvedl Gabal. Informace podle něj měla zůstat v tajnosti. "Pokud dojdou cizí zpravodajské služby k závěru, že u nás se takové informace prozrazují, tak nám je prostě nemohou říct," dodal.

Korte, který je členem sněmovního výboru pro bezpečnost, se obává toho, že Zeman není schopen zvážit dopad svých slov. "Je sice hezké, že neuvedl jméno a národnost, ale ona utajovaná skutečnost je logicky i to, že se po něm pátrá. Tímto ho v podstatě varoval," řekl. Souhlasí i s tím, že ostatní rozvědky budou ostražité v tom, o co se s českými podělí.

Další z členek výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) redakci napsala, že zveřejnění podobné informace od ústavního činitele je krajně nezodpovědné a nebezpečné. "Nejen, že se prezident tímto výrokem aktivně podílí na šíření paniky a strašení veřejnosti, ale k ohrožení její bezpečnosti tím také zároveň sám přispívá," uvedla. Událost podle ní může zmařit práci zpravodajských služeb a bezpečnostních složek státu.

Mírnější je místopředseda výboru pro obranu Bohuslav Chalupa (ANO). "Jestli (Zeman) naznal, že to zveřejní, tak to zveřejnil," řekl. Hrozbu teroru podle něj hlava státu nezvýšila. "Ale může to zvýšit nervozitu obyvatelstva. Pocit, že nebezpečí je za dveřmi. Myslím, že to nepřispěje ke klidu," dodal.

Pro Aktuálně.cz kritizoval Zemanova slova i například bývalý šéf BIS Jiří Růžek. "Pan Zeman je schopen říci cokoli a už mě to nepřekvapuje," uvedl. Další někdejší šéf BIS Karel Randák prohlášení odsoudil jako šíření poplašné zprávy. "Je to bezprecedentní a do nebe volající pitomost," uvedl. Exministr vnitra František Bublan míní, že prezident nemá právo takovou informaci sdělovat. Narušil podle něj práci zpravodajců. "To je fatální chyba," řekl serveru.