Zeman podle pravice opakoval své názory a nepřišel s vizí pro ČR

Praha - Prezident Miloš Zeman podle předsedy ODS Petra Fialy opakoval v dnešním vánočním poselství své známé názory a na jeho projevu není ani příliš co komentovat. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek postrádal v proslovu hlavy státu ze zámku v Lánech samotné poselství a vizi směřování Česka. Šéf KSČM Vojtěch Filip považuje proslov za vyvážený, k vládě by byl však kritičtější v otázce navyšování důchodů.

Fiala redakci napsal, že sledoval standardní Zemanův vánoční projev. Prezident ho podle něj pojal tak, jako by byl jakýmsi alternativním předsedou vlády. "Glosoval vládní agendu a konkrétní události. Na projevu není moc co komentovat, prezident jen opakoval své známé názory," uvedl Fiala. Dodal, že o vánočním poselství prezidenta má jinou představu. "Ale to je věc vkusu," napsal.

Prezident podle Kalouska bilancoval některé události a ekonomické ukazatele roku 2016 ze subjektivního pohledu. "Na to má jistě právo, ale nezazněla sebemenší vize, ke které by země měla směřovat, žádné povzbuzení občanů k té či oné aktivitě, která by mohla udělat svět lepším," řekl Kalousek. Z tohoto pohledu byl podle něj projev promarněnou příležitostí.

Na twitteru Kalousek dodal, že prezidentovi nevěří jeho tvrzení, že je proti jakékoliv cenzuře internetu. "Vládní návrh zákona, který cenzuru obsahuje, podepsal bez protestu," napsal. Zeman v červnu podepsal zákon o přísnější regulaci hazardu, který dává ministerstvu financí právo nařídit blokování vybraných webových stránek.

Filip považuje obecně projev za vyvážený. "Až na jedno, nesouhlasím s tím, jak prezident hodnotil důchody. Jsem přesvědčen, že vláda mohla udělat mnohem víc," řekl předseda KSČM. Růst důchodů na začátku roku 2016 byl podle prezidenta ubohý, Filip ho považuje za ostudný. Zeman naopak ocenil očekávaný růst o zhruba 300 korun v příštím roce.

Pozitivně naopak hodnotí Filip odmítavý názor prezidenta k dobrovolnému přijímání migrantů do ČR. "Migrační krize se nedá řešit u nás, ale v místě, kde konflikt vzniká," uvedl. Stejně jako Zeman si myslí, že odchod Británie z Evropské unie je výsledkem špatné práce Evropské komise. S prezidentem se naopak neshoduje v bezvýhradně pozitivním náhledu na zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA.

Europoslanec Jiří Pospíšil (za TOP 09) v projevu postrádal vyjádření k hodnotám a směřování ČR. "Prezident nabídl jen lehce komentovaný přehled zpráv za rok 2016, podporu ruské propagandy a Číny," napsal Pospíšil na twitteru.

