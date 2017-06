Zeman podpořil Paroubka. ČSSD by mu podle něj měla umožnit členství ve straně

Sociální demokracie by svému bývalému předsedovi Jiřímu Paroubkovi měla umožnit minimálně členství ve straně. Na Žofínském fóru v Praze to dnes na dotaz posluchačů řekl prezident Miloš Zeman. Paroubek si přihlášku do sociální demokracie podal v Cerhenicích na Kolínsku.

Odmítla jej pražská ČSSD, jeho původní organizace, která se k přijetí podle stanov musela vyjádřit. Jeho návrat si nepřál premiér, donedávna předseda strany Bohuslav Sobotka ani volební lídr sociální demokracie Lubomír Zaorálek. ČTĚTE TAKÉ: Paroubek dostal stopku. Krajský výbor ČSSD neschválil jeho návrat "Já bych byl méně kategorický než dnešní vedení ČSSD," řekl Zeman. Jeho návrat by umožnil s ohledem na Paroubkovy zásluhy. Poznamenal, že Paroubek prošel dvěma fázemi. V první vytáhl sociální demokracii z bídy, ve které se ocitla po období, kdy ji vedli Vladimír Špidla a Stanislav Gross. Ve druhém pak podle něj Paroubek "zpapaláštěl". Zeman svůj názor zdůvodnil památným výrokem Paroubka, když se chlubil před novináři. "Tato věta - 'kdo z vás to má' - natolik nakrkla zejména sociálnědemokratické voliče, že od té doby šel Jiří Paroubek dolů," poznamenal Zeman. Dodal, že vzhledem k jeho minulým zásluhám by mu mělo být minimálně řadové členství v ČSSD umožněno. ČTĚTE TAKÉ: Zaorálek ani Sobotka nechtějí Paroubka zpět v ČSSD

Autor: ČTK