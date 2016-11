Zeman: Pokud se obnoví balkánská migrační trasa, Česko Srbsku pomůže

Praha - Pokud by se znovu obnovila balkánská migrační trasa, po níž by z Turecka do Evropy proudili migranti, Česká republika by Srbsku poskytla pomoc. Podporuje také členství země v EU. Novinářům to dnes na Hradě po setkání se srbským protějškem Tomislavem Nikoličem řekl prezident Miloš Zeman. Hlavy obou států podepsaly vzájemnou dohodu o spolupráci v kultuře, vědě a sportu.

Srbský prezident Tomislav Nikolić (vlevo) zahájil 29. listopadu na Pražském hradě dvoudenní návštěvu ČR. Přivítal jej prezident Miloš Zeman (vpravo).Foto: ČTK/Šulová Kateřina

Podle Nikoliče může Česko Srbsku "ve velké míře" pomoci, jeho země je na cestě mezi členské státy unie 16 let. Překážkou vstupu je požadavek přijmout ruské sankce a podpis dohody s Kosovem, které je nezávislé. "Dokud budu prezidentem, budu proti tomu, abychom proti komukoliv zaváděli sankce," uvedl srbský prezident. Dodal, že pokud je podmínkou vstupu do EU podpis smlouvy s Prištinou, Srbsko se do unie "ani nechce dostat". Zeman postoj Srbska ocenil, sám je odpůrcem protiruských sankcí a volá po jejich zrušení. "Plně chápeme pozici Srbska, které se snaží udržovat přátelské vztahy se všemi velkými zeměmi a neuchyluje se k sankčním mechanismům," řekl český prezident. Podle něj vedle dohody o spolupráci v kultuře či vědě obě země jednají také o investicích do energetiky a dopravní infrastruktury, ale i o spolupráci vojenské a policejní. Nikolić zmínil, že letos je vývoz Srbska do ČR větší než dovoz. Nikolić přijel do ČR na dvoudenní návštěvu. Ve středu se sejde s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).

Autor: ČTK