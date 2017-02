Zeman pozval nového německého prezidenta do Prahy

Prezident Miloš Zeman je potěšen, že se německým prezidentem stal Frank-Walter Steinmeier. V blahopřejném dopise, který mu zaslal, ocenil jeho přínos k česko-německým vztahům. Pozval ho, aby navštívil Pražský hrad. V pondělí o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Jsem potěšen, že jste se této zodpovědné funkce ujal právě Vy, zkušený politik a státník, muž s nepopiratelnými znalostmi a rozhledem v domácí i zahraniční politice," napsal Zeman Steinmeierovi.

ČR a Německo si letos připomínají 25 let od podpisu smlouvy

Uvedl, že rád vzpomíná na společné setkání ze září 2014, kdy spolu hovořili o zahraniční politice a vzpomínali na společného přítele Gerharda Schrödera. Zeman i Schröder vedli na přelomu tisíciletí ve svých zemích sociální demokracie. Ze sociální demokracie vzešel i Steinmeier.

„Bylo by pro mě radostí přivítat Vás opětovně na Pražském hradě, prastarém sídle českých králů," uvedl český prezident. Dodal, že si letos Česká republika a Německo připomínají 25 let od podpisu smlouvy o dobrém sousedství a 20 let od podpisu česko-německé deklarace.

Volbu Steinmeira uvítali světoví politici

Steinmeierova návštěva by podle Zemana přispěla k důstojnému připomenutí těchto dvou významných výročí. Zároveň ocenil vysokou úroveň spolupráce v ekonomické i politické oblasti i mezi příhraničními regiony.

Steinmeiera zvolilo v neděli Spolkové shromáždění. V převážně reprezentativní funkci bývalý ministr zahraničí v březnu nahradí Joachima Gaucka, který se rozhodl nekandidovat do dalšího pětiletého období. Volbu jedenašedesátiletého sociálního demokrata uvítali němečtí, čeští i další světoví politici.

