Zeman pozval papeže, aby v červnu navštívil Lidice

Praha - Prezident Miloš Zeman pozval papeže Františka, aby navštívil Českou republiku letos v červnu při připomínce 75 let od vypálení Lidic.

Pražský hrad zveřejnil dopis, který Zeman papežovi poslal v úterý, na svém webu. "Letos si připomeneme 75. výročí tragické události, která dodnes vzbuzuje v našich srdcích smutek a bolest ze smrtí a utrpení nevinných, ale také odpor ke zvůli, krutosti a nemilosrdnosti," napsal Zeman Františkovi. V dopise dále vylíčil lidickou tragédii i její symbolický význam pro země, které jsou v současné době postiženy válkou. Připomněl například lidického faráře Josefa Štemberku, který zůstal i za cenu své smrti se svými farníky.

"Vaše Svatosti, pro občany mé vlasti by to byla nesmírná čest, kdyby se Vám podařilo najít ve Vašem náročném programu čas ke státní návštěvě České republiky u příležitosti tohoto smutného výročí vyhlazení Lidic začátkem června 2017," poznamenal Zeman.



S papežem se prezident setkal v dubnu 2015. Po přijetí ve Vatikánu Zeman řekl, že František přijal pozvání k návštěvě České republiky a Velehradu "v blízké budoucnosti". Prezident tehdy uvedl, že návštěva by se měla uskutečnit dříve, než tehdejší šéf hradního protokolu Jindřich Forejt nastoupí jako velvyslanec ve Vatikánu. Forejt ale v prosinci rezignoval na svůj post šéfa hradního protokolu z osobních a zdravotních důvodů. Ve stejné době se objevilo kompromitující video, na kterém je Forejt údajně zachycen. Zda bude Vatikán s Forejtovým nástupem na velvyslanecký post po této záležitosti souhlasit, není jasné. Zeman slíbil, že bude splnění Forejtova snu podporovat.

