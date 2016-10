Zeman před diplomaty chválil ekonomiku, o kauze Brady nemluvil

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes při setkání se zahraničními velvyslanci v Praze chválil ekonomickou situaci Česka, zejména skutečnost, že země hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Kauzu pamětníka holokaustu Jiřího Bradyho při svém prvním veřejném vystoupení od jejího vypuknutí nezmínil. Podle ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) Zeman pohrozil vyškrtnutím Bradyho ze seznamu lidí, kteří dostanou státní vyznamenání, pokud se ministr sejde s dalajlamou. Představitelé Hradu to odmítali.

"Česká republika je ostrovem ekonomické stability a růstu. Víte, že máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a navíc také nejnižší míru chudoby v Evropské unii," řekl Zeman. "Jedna věc je nová. Poprvé za mnoho, mnoho let máme přebytek státního rozpočtu. To znamená, že se snažíme omezit daňové úniky a podvody v naší hospodářské oblasti, a to je velmi dobré," řekl.

Zeman na tradičním setkání s diplomaty také žertoval, že se proti minulému roku změnil a nyní už potřebuje hůl, neboť mu už dobře neslouží nohy. Podotkl přitom, že politik potřebuje dvě věci - mozek, aby mohl vést, a nohy, aby mohl odejít. "Ale já neodcházím, takže potřebuji svůj mozek, ne nutně své nohy," řekl.

Prezident nemluvil o kauze Bradyho ani o jejím dopadu na páteční slavnostní předávání státních vyznamenání, na které jsou členové diplomatického sboru zváni. Část českých politiků, zejména z vládní KDU-ČSL a opozičních ODS a TOP 09, i dalších představitelů veřejného života nyní účast na ceremoniálu odmítla. Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík pořádá na Staroměstském náměstí alternativní oslavu státního svátku.