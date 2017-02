Zeman s Chvojkou probrali legislativní radu a sociální podnikání

Ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) dnes s prezidentem Milošem Zemanem a jeho poradci diskutoval o postavení Legislativní rady vlády, které od prosince předsedá. Dlouze debatovali také o zákonu o sociálním podnikání. Chvojka řekl po setkání v Lánech novinářům, že se s hlavou státu "shodl v podstatě na všem".

Poslanec Jan Chvojka poskytl 7. dubna v Praze rozhovor Deníku.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Probírali jsme spoustu témat. Asi nejdelší dobu jsme věnovali zákonu o sociálním podnikání. Potom jsme se dotkli postavení Legislativní rady vlády, probírali jsme Ústavu a její možné změny. Potom jsme řešili docela dlouhou dobu zákon o lobbingu a poslední věc byla ochrana oznamovatele," popsal ministr.

"Pan prezident velmi fandí tomu, aby zde vznikl speciální typ podniků, který by mohl zaměstnávat sociálně znevýhodněné nebo zdravotně postižené osoby a za to by mohl dostávat určité benefity od státu, například daňové úlevy," řekl Chvojka k zákonu o sociálním podnikání, který by měla vláda projednat na jaře.

Velmi důležitou součástí setkání prý bylo postavení Legislativní rady vlády. "Pan prezident je toho názoru, že Legislativní rada vlády je velmi důležitý orgán, který by měl dbát na čistotu zákonů," řekl Chvojka. S prezidentem se dostali i k tématu případných změn Ústavy a ke kulatým stolům, které ministr pořádá s experty na ústavní právo. Zeman si prý stejně jako Chvojka myslí, že změny Ústavy by se měly provádět komplexně a po hluboké diskusi odborníků.

Na řadu přišel i chystaný zákon o sociálním bydlení. Zeman prý stejně jako ČSSD podporuje úpravu, která by bydlení poskytovala i matkám samoživitelkám, těm, kteří odejdou z dětského domova, či obětem domácího násilí. "Pan prezident Zeman by chtěl, aby pod ten zákon spadal širší okruh lidí, než chce například hnutí ANO," poznamenal ministr.

Se Zemanem se dále bavili také o regulaci lobbingu a o historii projednávání souvisejícího zákona. "Je toho názoru, že je velmi krátká doba tento zákon prosadit, a v tom má pravdu," podotkl Chvojka. Prezident si prý navíc myslí, že snahy dostat lobbing pod kontrolu opět ztroskotají.

Krátce se věnovali i takzvanému lex Babiš, který omezuje podnikání členů vlády a který Zeman napadl u Ústavního soudu. "Já si myslím, že úspěšný nebude," řekl k tomu spoluautor zákona Chvojka.

´Jen velmi rámcově´ se pak prý s prezidentem dotkli konce kampaně HateFree Culture. "Určitě bych nechtěl tuto agendu opustit, nějaká část peněz ze státního rozpočtu by na to měla jít vždycky, ale otázka je, jestli projekt HateFree byl projekt, který byl správný," uvedl ministr s tím, že na kampaně proti rasismu a nenávisti vynakládaly prostředky i předchozí vlády včetně Zemanova kabinetu.

Ze schůzky s prezidentem Chvojka odcházel spokojený, po debatě za účasti poradců s ním strávil další půlhodinu jen mezi čtyřma očima. "Pan prezident dal najevo svůj názor, že ta změna na postu ministra pro lidská práva byla dobrá, a říkal, že mě uvidí velmi rád někdy příště," řekl ministr, který už dopoledne při příjezdu do Lán zmínil, že jeho předchůdce Jiřího Dienstbiera (ČSSD) Zeman na zámek nezval.

Setkání s ministry a svými poradci v Lánech pořádá prezident zhruba jednou za měsíc. Poslední se odehrálo v polovině ledna na téma zahraniční politiky se šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem (ČSSD).

