Zeman poletí za Trumpem. Termín návštěvy se dozví tři týdny před odletem

Prezident Miloš Zeman by se měl datum chystané návštěvy Spojených států dozvědět zhruba tři týdny předtím, než se cesta uskuteční. Zemana přijme americký prezident Donald Trump ve svém sídle v Bílém domě.

"Poslední zprávy, které máme z administrativy pana prezidenta Trumpa, tak nám bylo sděleno, že máme vydržet, že ten termín dostaneme zhruba tři týdny předtím, než bude potvrzen definitivní termín odletu," řekl dnes prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Poukázal přitom na to, že německá kancléřka Angela Merkelová se svůj termín návštěvy v Bílém domě dozvěděla 14 dnů předem.

Pražský hrad má podle kancléře na návštěvu USA vyblokovaných zhruba deset dnů v druhé polovině dubna. "My nemáme potvrzený ani termín, ani formát, ani místo, ale předpokládám, že pokud se jedná o oficiální státní návštěvu, že by měla proběhnout v oficiálním sídle prezidenta, to jest v Bílém domě," dodal Mynář.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček oznámil pravděpodobný termín Zemanovy cesty do USA loni v prosinci. Uvedl tehdy, že Trump pozval českého prezidenta k návštěvě Bílého domu. Zeman zároveň Trumpa pozval na návštěvu České republiky a americký prezident podle Ovčáčka pozvání přijal.

Znalec etikety a bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček ČTK už dříve řekl, že telefonický rozhovor mezi prezidenty není oficiální pozvánkou do Bílého domu. Jestliže se návštěva českého prezidenta v USA má konat na konci dubna, její program by už měl být hotový, dodal. Pochybnosti o tom, jak bude návštěva Zemana v USA vypadat, vyjádřili minulý týden ve veřejné diskusi podle webu Blesk.cz bývalí čeští velvyslanci ve Washingtonu Petr Kolář a Michael Žantovský.