Zeman se přimlouval u Trumpa, aby do Prahy poslal bývalou manželku

Praha - Prezident Miloš Zeman se při úterním telefonátu přimlouval u příštího amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby do České republiky poslal jako velvyslankyni bývalou manželku Ivanu. Zeman to dnes řekl rádiu Impuls. Končícího amerického prezidenta Baracka Obamu označil za váhavého politika.

Ivana Trumpová.Foto: ČTK/APInvision

"Říkal jsem panu prezidentu Trumpovi, že bych velmi uvítal na základě jejího vlastního zájmu, kdyby se paní Ivana Trumpová stala velvyslankyní," řekl Zeman. "Říkal jsem, že podle jeho vlastního vyjádření to je jeho 'most favourite exwife' (nejoblíbenější bývalá manželka), a tak uvidíme, jestli k tomu dojde, nebo nedojde," dodal. Již v minulosti český prezident řekl, že lepší velvyslankyni než Trumpovou USA do ČR poslat nemohou. V polovině listopadu s ní také telefonoval. Poděkoval jí za odvahu, že se velvyslankyní v Česku chce stát.

Trumpová, rozená Zelníčková, která pochází ze Zlína, po zvolení Trumpa v rozhovoru s listem The New York Post řekla, že navrhne, aby byla velvyslankyní v České republice. Zároveň uvedla, že má pro funkci dobré předpoklady, neboť čeština je její mateřský jazyk a v zemi je známá, a to nejen díky příjmení Trumpová.

Zeman dnes také rádiu řekl, že mu Trump během rozhovoru třikrát zopakoval pozvání do Bílého domu. Telefonát byl podle něj přátelský a poměrně dlouhý. Jeho délku nespecifikoval s tím, že se nedíval na hodinky. Mluvili spolu podle Zemana také o nelegální migraci, islámském terorismu a politické korektnosti. "Mluvili jsme o tom, jak v Americe, stejně jako u nás, se zneužívá pojem politické korektnosti k zakrývání reálných problémů různými frázemi," řekl.

Během cesty do Ameriky, která by se měla uskutečnit na konci dubna, se chce Zeman zaměřit na rozvinutí přátelských vztahů, což podle něj záleží na personální chemii. Zeman vyjádřil potěšení, že se mu to podařilo u ruského a čínského prezidenta Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. U amerického prezidenta to bude podle něj o to snazší, že mají velmi podobné, ne-li totožné názory na světovou politiku.

Poznamenal, že naopak Obama měl na světovou politiku jiné názory. Označil ho za váhavého politika, ke kterým má despekt.