Zeman se Schapirovi omluvil. Z chybné informace protokolu nevyvodí důsledky

Praha - Prezident Miloš Zeman nevyvodí žádné důsledky z chybné informace hradního protokolu o neúčasti amerického velvyslance Andrewa Schapira na oslavách státního svátku 28. října na Hradě. S ředitelem protokolu Jindřichem Forejtem si o omylu promluvil. Novinářům to dnes řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman se Schapirovi za chybnou informaci už dříve omluvil.

Americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Pan prezident z toho nebude vyvozovat nějaké personální nebo jakékoliv jiné důsledky. Osobní rozmluva vše vyřešila," uvedl Ovčáček.

Zeman Schapira ve středu 9. listopadu obvinil, že se "jako téměř jediný z velvyslanců" neúčastnil oslavy státního svátku na Pražském hradě. Americké velvyslanectví Zemanovo tvrzení odmítlo. Podle ambasády Schapiro na ceremoniálu ve Vladislavském sále byl, což dokazují i fotografie v médiích. Potvrdil to také německý velvyslanec v Česku Arndt Freytag von Loringhoven, který vedle Schapira seděl.

Hrad nejprve k omluvě neviděl důvod. "Netřeba se omlouvat neviditelnému," uvedl ve čtvrtek 10. listopadu Ovčáček. O den později ale prezident vydal prohlášení, ve kterém se za omyl omluvil: "Informaci (o neúčasti) prezident republiky obdržel od Protokolu prezidentské kanceláře. Pokud by tato informace nebyla správná, prezident republiky se samozřejmě omlouvá panu velvyslanci," uvedl.

Schapira jmenoval velvyslancem americký prezident Barack Obama a diplomat se ujal funkce na konci září 2014. Během svého působení v Praze se Schapiro dostal do sporu s českým prezidentem. Velvyslanec měl loni výhrady k Zemanově cestě na oslavy konce druhé světové války do Moskvy, kterých se kvůli ruské anexi Krymu a kvůli konfliktu na východě Ukrajiny neúčastnila většina evropských státníků. Zeman na to reagoval prohlášením, že Schapiro má zavřené dveře na Hrad, velvyslanec se tam však při oficiálních příležitostech později objevoval.

Schapirův nástupce

Schapiro pravděpodobně po nástupu nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa do úřadu opustí svou funkci. O místo projevila zájem Ivana Trumpová, bývalá manželka příštího amerického prezidenta. Zeman s ní už telefonicky hovořil a poděkoval jí za odvahu. Lepší velvyslankyni podle něj USA do Prahy vyslat nemohou.

Zeman věří tomu, že po zvolení Trumpa americkým prezidentem se vztahy Česka s USA zlepší. Vztahy podle něj nebudou zatíženy "některými nedorozuměními, jako je například ne zcela profesionální postoj současného amerického velvyslance pana Schapira, který dává nevyžádané rady prezidentu republiky, kam má, či spíše kam nemá cestovat".