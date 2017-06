Po Gottovi prezident. Zeman se na Hradě sešel s Ivanou Trumpovou

Jak by měla být využita revitalizovaná severní terasa Kongresového centra Praha, která nabízí unikátní výhled na panorama hlavního města. Jak ji změnit, aby co nejlépe sloužila veřejnosti? To je jedna z otázek, s nimiž se v internetové anketě obrací na veřejnost vedení centra společně s radnicí Prahy 4.