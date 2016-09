Zeman se účastní zasedání OSN, opět pozval papeže do Česka

New York - V New Yorku dnes začala všeobecná rozprava 71. zasedání Valného shromáždění OSN, ve které za Česko vystoupí prezident Miloš Zeman. Se svým projevem, ve kterém se zaměří na boj proti terorismu, vystoupí ve středu. Český prezident ještě před začátkem zasedání v budově OSN prostřednictvím šéfa vatikánské diplomacie kardinála Pietra Parolina pozval papeže Františka do České republiky.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník/Martin Divíšek

Zasedání OSN doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. V ulicích New Yorku, kde o víkendu explodovala nastražená nálož, jsou stovky policistů a bezprostřední okolí budovy světové organizace je uzavřeno pro automobilovou dopravu. Zeman ještě před zahájením zasedání stihl krátkou schůzku s makedonským prezidentem Ďorgem Ivanovem a s vatikánským státním sekretářem Parolinem. "Pan prezident opět pozval papeže Františka do ČR," uvedl na twitteru Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman papeže na návštěvu Česka pozval již při loňském osobním setkání. Dnes by se ještě měl Zeman setkat s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem.

Autor: ČTK