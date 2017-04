Zeman se v Číně opět setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem

Prezident Miloš Zeman se letos při návštěvě Číny opět setká s prezidentem Si Ťin-pchingem. Poté se zúčastní konference o vybudování novodobé Hedvábné stezky. Řekl to nový ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Zároveň odmítl, že by byla v ohrožení Zemanova cesta do USA. Diplomaté podle něj nyní jednají o termínu a formátu setkání s Donaldem Trumpem, nikoli o jeho samotném konání.

Do Číny pojede Zeman v květnu. "Máme potvrzeno, že se uskuteční bilaterální schůzka s čínským prezidentem," poznamenal Jindrák. Konat by se měla na začátku Zemanovy návštěvy, poté na ni naváže účast na mezinárodní konferenci o Hedvábné stezce, na které by se měly setkat asi tři desítky hlav států. Český prezident by měl navštívit Šanghaj a chystá se i další program, který bude mít hlavně ekonomické zaměření.

Cesta by měla být devítidenní. Podle Jindráka je tak dlouhá i kvůli delším přesunům a časovým rozdílům. Poznamenal, že cestování zabere asi dva a půl dne.

Pražský hrad počítá s účastí početné podnikatelské delegace, na jejím složení se nyní pracuje. Zeman již v minulosti řekl, že ho do Číny doprovodí podnikatel Petr Kellner. Nejbohatší Čech a majitel skupiny PPF Kellner již se Zemanem u čínského prezidenta byl v roce 2014. Zeman se poté z Číny vracel letadlem pronajatým společnostmi PPF a J&T místo vládním speciálem. S čínským prezidentem se Zeman setkal také loni v Praze.

S účastí velké podnikatelské delegace se počítá i při červnové cestě českého prezidenta do Vietnamu. Spojena bude se zastávkou v kazašské Astaně, kde se Zeman zúčastní otevření Expa 2017. "Delegace by mohla být 120členná," uvedl Jindrák k velkému zájmu podnikatelů. Delegaci omezuje kapacita letadla. Návštěva Vietnamu bude podle Jindráka zaměřena zejména na ekonomické otázky, a to i kvůli vietnamské komunitě, která v České republice žije.

Ještě v květnu se Zeman zúčastní summitu NATO v Bruselu, který má být spojen s první návštěvnou Donalda Trumpa v Evropě. Setkání špiček členských států Severoatlantické aliance bude důležité i kvůli pravděpodobné debatě o zvýšení evropských výdajů na obranu a kvůli snaze o větší zapojení NATO v boji proti terorismu.

S Trumpem by se měl Zeman setkat již na konci dubna v USA. V posledních týdnech se v médiích objevily pochybnosti, zda se schůzka uskuteční. Jindrák odmítl, by byla cesta v ohrožení. Nejedná se podle něj o to, zda návštěva bude či nebude, ale kdy a v jakém formátu. Za ideální scénář Jindrák označil nedávnou návštěvu německé kancléřky Angely Merkelové u Trumpa. Ta nejprve s Trumpem mluvila mezi čtyřma očima, pak se jednání rozšířilo i o další členy delegace. Doprovodit Zemana mají zájem ministr financí Andrej Babiš (ANO), ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nebo ministr obrany Martin Stropnický (ANO).