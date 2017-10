Zeman se za výroky o anexi Krymu omlouvat nebude

Prezident Miloš Zeman se za svoje výroky o ruské anexi ukrajinského poloostrova Krym omlouvat nebude. Uvedl to dnes v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Podle něj šlo o osobní názor, za nějž se nikdy neomlouvá. Zeman označil v úterý v Parlamentním shromáždění Rady Evropy anexi Krymu za "fait accompli", tedy hotovou záležitost. Ukrajině poradil, aby se s Moskvou dohodla na kompenzaci. Představitelé Ukrajiny jeho návrhy ostře odmítli.

"Vyžadovat oficiální omluvu by mohla (Ukrajina) tehdy, pokud by nešlo o můj osobní názor, což jsem veřejně sdělil," řekl Zeman. "Mohla by vyžadovat omluvu ode mě. A já bych tuto omluvu jako obvykle odmítl, protože za svoje osobní názory se neomlouvám," dodal.

Zeman navrhl, aby se Kyjev a Moskva dohodly na kompenzaci za anexi Krymu, například ve finanční podobě či prostřednictvím ropy a zemního plynu. Ukrajinská diplomacie v oficiálním prohlášení označila Zemanovy návrhy za absolutně nepřijatelné. Ukrajinský prezident Petro Porošenko je rozhodně odsoudil a ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman nepřímo označil Zemana za psychicky nemocného člověka. Výroky kritizovali i čeští politici, podle nichž jsou v rozporu se zahraniční politikou vlády.

Prezident dnes v televizi uvedl, že v minulosti již několikrát označil anexi Krymu za protiprávní. "Ale co je podstatné? Krym je v ruském držení a já si nedovedu představit jakoukoli ruskou vládu, která by se vzdala Krymu," doplnil.