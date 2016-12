Zeman: Stavba D8 trvala dlouho kvůli takzvaným zeleným aktivistům

Radejčín - Stavba posledního úseku dálnice D8 trvala dlouho kvůli takzvaným zeleným aktivistům, kteří podávali jednu žalobu za druhou. Při dnešním slavnostním otevření to uvedl prezident Miloš Zeman. Předseda ekologické organizace Děti Země Miroslav Patrik kritiku čekal, Zemanovy antiekologické postoje jsou dobře známy, řekl ČTK. Stavba dálnice trvala 32 let. Řidiči vjedou na dvanáctikilometrový úsek dnes večer.

Zeman v projevu připomněl, že před 15 lety otevíral jako předseda vlády šestnáctikilometrový úsek z Roudnice nad Labem do Lovosic a položil řečnickou otázku: Proč poslední úsek trval dalších 15 let? "Odpověď je velice prostá, ve vašem kraji řádili a dosud řádí takzvaní zelení aktivisté," řekl. To jsou podle Zemana lidé, kteří podávali jednu žalobu za druhou a když to prohráli, tak se odvolávali. "A díky těmto soudním komplikacím tito bojovníci za čistotu ovzduší strpěli, že kamiony na serpentinách přes středohoří čoudí desetkrát víc, než by čoudily na dálnici," podotkl prezident.

Čtěte také: Dálnice D8 je po 32 letech konečně otevřena, pásku přestřihl Miloš Zeman



V závěru projevu pak doporučil, až se bude stavět dálniční spojení mezi Chomutovem a Prahou, zbavit se zelených aktivistů. "Přestaňte jim věřit," vyzval přítomné.

"Mě to nepřekvapuje, takové reakce já osobně znám i před listopadem 89, kdy státní moc také kritizovala nezávislé občanské iniciativy, že chtěly po státu dodržovat zákony, takže je to normální standardní postup vládní moci," reagoval předseda ekologické organizace Děti Země, která společně s dalším spolkem podala kvůli stavbě D8 26 žalob. Podle Patrika je mýtem, že by přípravu a výstavbu blokovala nějaká ze žalob. "Když bylo v červnu 2010 zrušeno územní rozhodnutí, tak už bylo vydáno 90 procent všech dílčích stavebních povolení a dálnice se tři roky stavěla," uvedl spolek v jedné ze svých nejnovějších tiskových zpráv. Navíc soudy podle ekologů žalobám nepřiznávaly odkladné účinky, kromě jednoho případu, který stavbu také neovlivnil. Spolky nakonec v letech 2005 až 2013 vyhrály 13 sporů.

Zemanův postoj Patrik očekával, připomněl, že prezident je laureátem antiekologické ceny Ropák roku 2013 a získal také cenu Zelená perla za antiekologický výrok. "Takže jeho antiekologické postoje jsou dobře známy," dodal Patrik.

Slavnostního otevření se vedle Zemana účastní řada českých a německých politiků. Za českou stranu například ministr financí Andrej Babiš (ANO), ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) nebo hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Za německou pak předseda vlády Svobodného státu Sasko Stanislaw Tillich a saský ministr hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig.

Čtěte také: Provoz na nové D8 bude omezen kvůli nestabilnímu svahu