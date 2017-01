Zeman: V Česku se pohybuje člověk podezřelý ze spolupráce s teroristy

Praha - V Česku se podle Miloše Zemana pohybuje člověk z oblasti severní Afriky, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. Zeman to dnes řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Miloš Zeman. Foto: DENÍK/ Karel Pech

Zeman se o člověku napojeném na teroristické organizace zmínil v debatě o vzniku nového Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které kritizuje. Prezident poznamenal, že četl "čtyři šifry". "Podle jedné se na našem území potlouká jistý člověk z Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi," řekl Zeman s tím, že lidé z ministerského centra tyto informace mít nebudou.

Maghrebem bývá označován region v Africe na severu Sahary a západně od Nilu, tedy například Maroko, Alžírsko, Tunisko nebo Libye.

Zeman na otázku moderátora, zda taková informace nemůže vyděsit veřejnost, odvětil, že proto neřekl jméno podezřelého. "To už by bylo porušení. Jestliže jenom řeknu, že je z Maghrebu, tak vy jistě víte, že Maghreb zahrnuje Maroko, Tunisko, Alžírsko a dokonce Libyi. Tato informace je natolik neurčitá, že nikoho, kromě tohoto člověka, neohrožuje. A já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen," dodal Zeman. Na informaci podle svých slov upozornil proto, že ho znepokojila a protože tím odpověděl na otázku moderátora ohledně Centra proti terorismu a hybridním hrozbám.

České tajné služby loni ve zprávě za rok 2015 upozornily na to, že Česko je v současnosti zejména tranzitní zemí pro lidi, kteří usilují o zapojení do aktivit takzvaného Islámského státu (IS). Policie zaznamenala několik případů, kdy využili pražské Letiště Václava Havla. V některých případech byly tyto osoby zadrženy a předány k trestnímu stíhání v domovských zemích. V některých případech byl také zjištěn jejich krátkodobý pobyt v Česku.

Bezpečnostní informační služba (BIS) uvedla, že v roce 2015 z Česka odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím. Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali krátkodobě.

