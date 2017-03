Zeman v úterý jmenuje Zažímalovou předsedkyní Akademie věd

Prezident Miloš Zeman v úterý odpoledne jmenuje Evu Zažímalovou novou předsedkyní Akademie věd ČR. V pondělí to sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Ve funkci od konce března Zažímalová nahradí Jiřího Drahoše, kterému končí mandát. Její jmenování již v polovině ledna vzala na vědomí vláda.

Eva Zažímalová.Foto: ČTK/ Michal Doležal

Zažímalová (62) bude teprve druhou ženou, která stane v čele největší vědecké instituce v zemi. Delegáti akademického sněmu její nominaci schválili loni v prosinci. Zažímalová byla jedinou kandidátkou, získala 93 procent hlasů. Chce mimo jiné zlepšit financování akademie, podpořit špičkový výzkum a vyřešit vnitřní zadlužení akademických pracovišť kvůli stagnujícímu rozpočtu.

Čtěte také: Akademie věd vychází stát levně, říká kandidátka na předsedkyni

Zažímalová je profesorkou Univerzity Karlovy pro obor anatomie a fyziologie rostlin, v Akademii věd ČR pracuje od začátku 80. let, konkrétně v Ústavu experimentální botaniky je od roku 1983, pět let ho i vedla. Věnuje se též hodnocení výzkumných týmů. Má dvě dospělé děti a je téměř 40 let vdaná.