Zeman: Všichni vyznamenaní pomohli své zemi. Bradyho nezmínil

Praha - O kořenech české státnosti a s nimi spojených zásluhách lidí, které vyznamenává, mluvil dnes prezident Miloš Zeman v projevu před předáváním státních vyznamenání na Pražském hradě. Všichni pomohli své zemi, řekl. O sporu kolem neocenění Jiřího Bradyho se nezmínil.

Prezident Miloš Zeman hovoří při příležitosti svátku Dne vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě, kde uděloval 28. října státní vyznamenání.Foto: ČTK

"Všichni dnes vyznamenaní své zemi různým způsobem a v různých profesích pomohli," řekl prezident ve Vladislavském sále při ceremoniálu v den výročí vzniku státu.

Jako kořeny české společnosti Zeman jmenoval legionářskou a sokolskou tradici, tradici boje proti nacismu i tradici křesťanských hodnot. Připomněl Pražské jaro z roku 1968 i revoluci proti komunistické totalitě v roce 1989. Oceněné podnikatele spojil s tradicí baťovského podnikání. Malý a slabý kořínek české státnosti podle prezidenta vznikl v roce 2004 vstupem České republiky do Evropské unie.

Na závěr projevu Zeman zmínil heslo podnikatele Tomáše Bati Neříkej, že to nejde, řekni, že to neumíš. Ocenění podle prezidenta svým životem prokázali, že to umějí.

Kvůli neocenění Jiřího Bradyho, který prošel koncentračními tábory v Osvětimi a Terezíně a velkou část života věnoval osvětě o holokaustu, dnes na Hrad nepřišli někteří politici. Spor kolem Bradyho se rozvinul poté, co jeho příbuzný a ministr kultury Daniel Hermana (KDU-ČSL) uvedl, že byl Zemanem varován, že Bradyho vyškrtne ze seznamu oceněných, jestliže se ministr sejde s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou. Herman Zemanovi nevyhověl, Bradyho jméno se na seznamu oceněných neobjevilo. Hrad souvislost popírá.