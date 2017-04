Zeman vyhlásil termín voleb na 20. a 21. října

Prezident Miloš Zeman oficiálně vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny. Konat se budou podle očekávání v pátek 20. a v sobotu 21. října, tedy v nejzazší termín, který mohl prezident vybrat. Sdělil to Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman již termín voleb oznámil na začátku dubna. Za den vyhlášení voleb se považuje až den, kdy určené datum vyjde ve Sbírce zákonů. Vyhlášením voleb začínají běžet lhůty pro úkony, které jsou součástí přípravné fáze voleb.

Rozhodnutí prezidenta musí ještě spolupodepsat premiér Bohuslav Sobotka. Ten již v minulosti řekl, že je připraven to učinit.

Hlava státu musí volby vyhlásit nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Ústava stanoví, že se parlamentní volby musejí konat 30 dnů před skončením čtyřletého volebního období, tedy v případě současné sněmovny před 26. říjnem.

Strany a hnutí budou mít na sestavení a odevzdání kandidátek čas do 15. srpna. O tom, které z nich budou k volbám připuštěny, rozhodnou krajské úřady a pražský magistrát nejpozději 1. září. O čtyři dny později - 5. září - by měla Státní volební komise vylosovat volebním uskupením čísla, pod nimiž půjdou do voleb.

Čísla budou i na hlasovacích lístcích, které voliči musí do poštovních schránek dostat do 17. října. Strany a hnutí mohou čísla využít i ve volební kampani. Její horká část, která je spojena s vysíláním volebních spotů v České televizi a Českém rozhlase, začne 4. října.