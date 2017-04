Zemana by volilo 37 procent lidí, Horáčka s Drahošem asi pětina

Miloše Zemana by v příští prezidentské volbě volilo 37 procent lidí. Na druhém místě by v prvním kole skončil textař a podnikatel Michal Horáček s 20 procenty, třetí pak bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš se 17 procenty. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. K volbám by nyní přišly více než dvě třetiny Čechů.

Podle Daniela Prokopa ze společnosti Median se dá předpokládat, že bude Zeman v prvním kole silný: "Tak to většinou bývá u obhajujících kandidátů, že dostávají minimálně kolem 35 procent v tom středoevropském kontextu. Nicméně za ním jsou relativně srovnáni další kandidáti, Michal Horáček a Jiří Drahoš. Je zajímavé, že nějakých 21 procent lidí dnes vůbec neví, koho by volili," řekl Prokop rozhlasu. Další kandidáti by už skončili s velkým odstupem za první trojicí. Lékaře a aktivistu Marka Hilšera by volila dvě procenta lidí, podnikatele Igora Sládka a bývalého šéfa Rusnokova kabinetu Karla Štogla shodně jedno procento. ČTĚTE TAKÉ: Horáček začal sbírat podpisy, za favorita volby se nepokládá Voleb se určitě zúčastní 51 procent lidí, dalších 17 procent řeklo, že se spíše zúčastní. Naopak 18 procent dotázaných volit určitě nepůjde. Vysoká účast by podle průzkumu měla být mezi vysokoškoláky a také mezi lidmi nad 60 let. "Je zajímavé, že tyto dva trendy se do velké míry vyrovnávají, protože vysokoškolsky vzdělaní volí často liberální kandidáty. V těchto volbách se dá předpokládat, že budou volit protikandidáty Miloše Zemana. A naopak starší volí častěji konzervativnější kandidáty, v těchto volbách proto budou spíše volit Miloše Zemana," dodal Prokop. ČTĚTE TAKÉ: Duka v katedrále svatého Víta připomněl význam vzkříšení Krista Průzkum se uskutečnil od 7. do 10. dubna a zúčastnilo se ho 1008 lidí. První kolo prezidentských voleb by se mělo podle lhůt stanovených ústavou a zákonem konat nejpozději 19. a 20. ledna příštího roku, termín vyhlásí předseda Senátu.

Autor: ČTK