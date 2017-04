Zemana v Úholičkách u Prahy přivítali příznivci i odpůrci

Výstražná stávka ve zlínském závodě společnosti Mitas bude 11. dubna trvat dvě hodiny. Uskuteční se od 12:45 do 14:45, řekl dnes ČTK předseda odborové organizace Vladislav Jandásek. Do stávky by se měly zapojit všechny provozy. Odbory chtějí vyšší mzdy. Mitas vyrábí hlavně zemědělské a průmyslové pneumatiky.