Zemanova audience u Alžběty II. je signálem dobrých vztahů

Audience prezidenta Miloše Zemana a jeho ženy u britské královny Alžběty II. je pozitivní signál, že vztahy obou zemí nejsou špatné, o oficiální státní návštěvu se však zjevně nejedná, řekl dnes agentuře ČTK bývalý velvyslanec v Británii Michael Žantovský. Připomněl, že přijetí s vojenskými poctami se v Londýně zatím dočkal jenom bývalý český prezident Václav Havel.

"Je to jistě pozitivní signál. Je v zájmu obou zemí, aby udržovaly co nejlepší vztahy a každé takové přijetí je známkou toho, že ty vztahy nejsou špatné," komentoval bývalý diplomat setkání české hlavy státu a britské panovnice, které se odehraje v pátek.



Michael Žantovský

Průběh schůzky v Buckinghamském paláci se podle Žantovského liší podle toho, zda jde o státní návštěvu, hosta vlády nebo běžnou audienci. "Nejvyšší úrovní je státní návštěva. Britská panovnice přijímala pouze dvě návštěvy ročně. Myslím, že teď již vzhledem k svému věku přijímá jednu návštěvu ročně," uvedl Žantovský. Ke státní návštěvě se váže slavnostní přehlídka. "Je to velká záležitost s vlajkoslávou, přehlídkou stráží a mnoha kočáry," dodal.

Takového přijetí se z českých prezidentů dostalo jen Václavu Havlovi v roce 1998. "Britská královna pak jako státní návštěva navštívila Prahu na jeho pozvání v roce 1996, to byly jediné státní návštěvy," uvedl nynější ředitel Knihovny Václava Havla Žantovský.

Setkání s královnou je možné také v případě, že jej pro svého hosta zařídí britská vláda. Tento typ audience kromě Havla absolvoval také jeho nástupce Václav Klaus.

Na základě dohody s královským palácem může britská panovnice udělit audienci z vlastní vůle. "Teoreticky o audienci u královny může požádat kdokoliv a záleží na ní, jestli mu ji poskytne," řekl Žantovský. "To jaksi vyžaduje předběžnou domluvu s královským palácem, s těmi tajemníky panovnice. Předpokládám, že půjde o tento případ," doplnil.

Audience u královny se řídí zvláštními protokolárními pravidly, která se ale částečně přizpůsobují moderní době. "Panovnice hosta přijímá, on ji oslovuje nejdříve jako Její Veličenstvo, potom jako Madam," popsal Žantovský. Muž královnu zdraví úklonem hlavy, dříve bylo zvykem, že se ukloní do pasu. "Žena, pokud je také přijímána, tak je od ní očekáváno, že udělá pukrle. I když to pukrle je takové naznačené," dodal.

Protokol upravuje také podání ruky, oslovení nebo odchod z audience. "Když host odchází, tak už se nemusí vzdalovat pozadu, ale může se v patřičné vzdálenosti obrátit zády k panovnici a odejít," uvedl Žantovský.