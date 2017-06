Miloš Zeman ve Vietnamu: svého kolegu pozval do plzeňského pivovaru

Češi by mohli do Vietnamu cestovat bez víz a navíc přímou leteckou linkou Praha – Saigon. Dohodli se na tom český prezident Miloš Zemana a vietnamský prezident Tran Dai Quang během Zemanovy návštěvy Vietnamu. Zeman vietnamského prezidenta pozval na návštěvu Prahy s ochutnávkou piva v plzeňském pivovaru.

Obě strany uzavřeli dohodu, která má odstranit dvě hlavní překážky rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi. Hlavní překážkou je neexistence přímé linky. Do Ho Či Minova města by se teď mělo lítat přímo. Informovala o tom Česká televize.

„Tou druhou překážkou je existence krátkodobých turistických víz, která brání českým turistům v hojnějším počtu navštěvovat Vietnam," řekl Zeman. Vietnam stejná víza již Vietnam zrušil Německu a Francii.

O zrušení víz teď musí rozhodnout ještě vietnamská strana. Pokud by Vietnamci chtěli zrušit víza do Česka, musela by o tom rozhodnout Evropská unie.

Oba prezidenti, milovníci plzeňského piva, se dohodli, že se příště uvidí v České republice, Zeman by chtěl vietnamského prezidenta pohostit v plzeňském pivovaru.

Bezpečnostní i obchodní dohody

Včera bylo během česko-vietnamského obchodního semináře podepsáno sedm dohod mezi českými a vietnamskými firmami.

„Je tam i významná dohoda v hodnotě 20 milionů dolarů o výstavbě hotelového komplexu na mořském pobřeží," řekl Zeman. Věří, že tato dohoda bude „začátkem expanze českého turistického ruchu do Vietnamu," pochlubil se.

Česko také uzavřelo s Vietnamem dohodu o předávání vězňů, kterou podepsal ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Čeští odsouzení ve Vietnamu si budou moci trest odpykávat doma a naopak. Rovněž byla podepsána dohoda o policejní spolupráci.