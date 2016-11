Zemanův mluvčí Ovčáček: Herman nedodržuje zahraniční politiku vlády

Praha - Prezident Miloš Zeman podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka trvá na tom, že vládu by měl opustit ministr kultury Daniel Herman. Zdůvodnil to tím, že Herman prý poškodil zájmy ČR a nedodržuje zahraniční politiku. Mluvčí to dnes uvedl na pravidelné tiskové konferenci. Zeman se dnes sejde s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), který ohlásil možné změny ve složení svého kabinetu.

Jiří OvčáčekFoto: Deník/Jeníček Luboš

"Samozřejmě ten názor pana prezidenta trvá. Ministr kultury Daniel Herman poškodil zájmy České republiky," uvedl mluvčí. Dotázal se, proč Herman "zůstává ve vládě, která má svou zahraniční politiku jasně potvrzenou". "Pan ministr tuto zahraniční politiku nedodržuje," dodal Ovčáček. Zjevně tak narážel na Hermanovo oficiální setkání s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou a následné prohlášení ústavních činitelů o respektu vůči Číně a její územní celistvosti, které bylo kritiky označováno za poníženecké. Herman už dříve uvedl, že jeho setrvání ve vládě je v kompetenci předsedů KDU-ČSL a vlády a že na svých výrocích nemusí nic měnit. Zeman v nedělním rozhovoru pro Parlamentní listy nevyloučil to, že se Sobotkou o případném Hermanově odvolání bude dnes v Lánech mluvit. KDU-ČSL stejně jako ANO nicméně výměny svých ministrů odmítly. Sobotka tak možná obmění jen některé sociálnědemokratické členy vlády jako reakci na neúspěch své strany v krajských a senátních volbách. Mluvčí nechtěl předjímat, zda Zeman případným Sobotkovým návrhům na výměny ministrů za ČSSD vyhoví.

Autor: ČTK