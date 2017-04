Zemanův tým začal sbírat podpisy, první se podepsala jeho žena

/FOTOGALERIE/- Ivana Zemanová dnes jako první podepsala petiční arch za znovuzvolení svého manžela Miloše prezidentem. Předseda Strany práv občanů (SPO) a senátor Jan Veleba zároveň oznámil, že jeho strana blízká prezidentovi začne v květnu v českých městech nabízet petiční archy k podpisu dalším občanům. Aby Zeman mohl znovu kandidovat, musí ho podpořit nejméně 50.000 lidí. Na tiskové konferenci, která zahájila sběr podpisů pro Zemana, nedostali novináři možnost klást otázky.

Zemanová je šéfkou prezidentova volebního týmu a dnes uvedla, že funkci přijala, aby podpořila svého manžela. "Chtěla bych svého muže podpořit jako manželka. Možná to zní trochu starosvětsky, ale já si to mohu dovolit, já jsem narozená už v minulém století. Já zastávám ten názor, že žena by měla následovat svého muže a měla by ho podporovat," řekla Zemanová před podpisem petičního archu. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že se Zeman ve funkci hlavy státu chová zodpovědně, jde mu o prosperitu země a je ochoten říkat i nepopulární věci.

Veleba prohlásil, že SPO se chystá Zemanovi pomoci se sběrem podpisů. Podle něj začne 2. května petiční akce v krajských městech. "Na konci května tohoto roku se do ulic všech českých měst nad 5000 obyvatel vydají sbory dobrovolníků, kteří objedou ČR, aby každému občanovi dali možnost se podepsat," uvedl také.

Kandidáti na prezidenta musí nasbírat alespoň 50.000 podpisů. Podle novely musí podporovatelé kandidátů na nominační petici připsat ke jménu číslo občanského průkazu či pasu. Změna má omezit možnost vyřazení kandidátů kvůli neuznaným podpisům.