Česká filharmonie truchlí. Zemřel dirigent Jiří Bělohlávek

Bělohlávek byl dirigentem světového formátu, léta byl znám dokonalou profesionalitou, pozorností k detailům i smyslem pro barevnost hudby.Na začátku letošního ledna Bělohlávek podepsal na dalších šest let smlouvu s Českou filharmonií. V čele nejznámějšího tuzemského orchestru stál čtyři sezony. Ve funkci měl setrvat do sezony 2021/2022.

Na začátku roku se objevily spekulace o Bělohlávkově zdravotním stavu a onemocnění rakovinou. Kvůli zdravotním důvodům Bělohlávek navrhl v květnu pořadatelům Pražského jara, aby jeho festivalový program plánovaný na 22. května převzal dirigent Petr Altrichter.

Jiřího Bělohlávka přitahovala ho zejména díla Dvořáka, Janáčka a Martinů. V roce 2004 zazářil s Janáčkovou Káťou Kabanovou na patrně nejvyšší operní metě na světě, tedy v newyorské Metropolitní opeře. V únoru 2007 se tam vrátil opět s Janáčkem, s Její pastorkyní, v březnu 2009 s Dvořákovou Rusalkou.

V posledních letech působil Bělohlávek jako šéfdirigent České filharmonie. Vedl ji od září 2012. S předním tuzemským orchestrem vystupoval v nejslavnějších koncertních sálech, pořídil s ním také ceněnou nahrávku všech Dvořákových symfonií a koncertů.

Silný vztah má především k britské scéně. V čele Symfonického orchestru BBC stál od roku 1995, v letech 2010 a 2012 se mu navíc dostalo výsady dirigovat závěrečný koncert londýnských Proms.

Královna Alžběta II. mu udělila Řád britského impéria za „službu hudbě". Od roku 2001 je také nositelem české medaile Za zásluhy. Bělohlávek je také prvním dirigentem, jemuž se po legendárním Herbertu von Karajanovi podařilo získat prestižní cenu Gramophone Award za orchestrální nahrávku ve dvou po sobě následujících letech (v roce 2012 za nahrávku symfonií Bohuslava Martinů a o rok později za nahrávku hudební básně Pohádka léta Josefa Suka).

