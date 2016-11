Zemřel moderátor Černých ovcí Vlado Štancel

Praha - Ve věku 52 let náhle zemřel publicista a režisér Vlado Štancel, kterého veřejnost znala především jako moderátora pořadu České televize (ČT) Černé ovce. O jeho úmrtí ve čtvrtek na svém webu informovala ČT. Na tvorbě pořadu se podílel 21 let. Vedle moderování se Štancel věnoval i filmu či loutkovému divadlu, napsal několik scénářů a řadu her také režíroval.

Vlado Štancel. Foto: ČTK/Stanislav Zbyněk

Rodák z Bratislavy vystudoval loutkoherectví na DAMU a pro divadlo také řadu let pracoval. Působil například v pražském divadle Minor, kde napsal a režíroval několik inscenací. Dva roky zde byl také uměleckým ředitelem. Podílel se i na České sodě Na pořadu Černé ovce spolupracoval od roku 1995, pro pořad natočil stovky reportáží a moderoval přes tisícovku vydání, uvedla ve čtvrtek veřejnoprávní televize. V minulosti se podílel i na pořadu Česká soda a napsal také několik televizních scénářů. „K oblíbeným loutkám se po letech opět vrátil loni. V kladenském Divadle lampion režíroval Čertovskou pohádku, kterou na motivy Josefa Štefana Kubína napsala jeho žena Zuzana," uvedla ve vzpomínce na zesnulého kolegu Česká televize. Čtěte také: Ypsilonku přiblíží devítidílný cyklus na ČT art

Autor: ČTK