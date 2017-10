Zemřel profesor brněnského VUT a zakladatel elektronové mikroskopie Armin Delong

Do konce října a na počátku listopadu se bude dál ochlazovat. V příštím týdnu by denní maxima měla být kolem 15 stupňů Celsia, na přelomu měsíců už kolem devíti stupňů. Srážek očekávají meteorologové podobné množství, jako je v této době obvyklé. Pravděpodobně nejvíc pršet bude začátkem listopadu. Vyplývá to ze čtyřtýdenního výhledu počasí, který v sobotu na svém webu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).